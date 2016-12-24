В «РМ Рейл» сменилось руководство

Глава Мордовии встретился с новым руководством компании РМ Рейл. Владимиру Волкову были представлены президент РМ Рейл Холдинга Константин Данилов и генеральный директор компании Виталий Стариков, который сменил на этом посту Павла Овчинникова. В ходе их встречи с Главой РМ речь шла об итогах и перспективах производственной деятельности мордовских вагоностроителей, реализации инвестиционной программы и мерах по улучшению санитарно-эпидемической обстановки на предприятиях «РМ Рейл».

В первом полугодии произвести планируется около 5,7 тысячи вагонов (то есть почти на 900 больше, нежели в январе-июне 2019-го). Столь существенному росту мощностей в немалой степени способствовала масштабная программа модернизации. В прошлом году объемы инвестиций оценивались в 750 млн. рублей, в нынешнем – они уже перевалили за 300 миллионов. На «Рузхиммаше», к примеру, удалось создать механообрабатывающий центр, на «ВКМ-Стали» - обновить литейное оборудование.

Кроме того, как отмечалось, из-за наблюдаемого со второго квартала существенного падения грузоперевозок и, соответственно, покупательского спроса, ряду предприятий отрасли пришлось сокращать персонал или переходить на неполную рабочую неделю. Однако на «РМ Рейле» смогли обеспечить загрузку и сохранить коллектив. Средняя заработная плата выросла за год на 20 процентов (до 44 тысяч рублей).

В то же время Владимир Волков выразил обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусом в Рузаевском районе. «Ситуация сложная – даже более сложная, чем в Саранске, - подчеркнул Глава Мордовии. - А ведь там находятся две большие производственные площадки. Дополнительные меры сейчас принимаются, но их нужно усиливать. Иначе последствия могут быть страшными».

Борьбу с распространением коронавирусной инфекции на предприятиях «РМ Рейла», действительно, активизировали - проходные оснащены тепловизорами, закуплены защитные средства, установлены бактерицидные облучатели, есть обеззараживающие лампы, регулярно проводится дезинфекция. Тестирование на коронавирус прошли 1200 человек (еще 3 тысячи – ждут своей очереди). Обошлись эти профилактические мероприятия в 38 миллионов рублей, 29 из которых приходится на «Рузхиммаш» - предприятие, которое ранее само оказало спонсорскую помощь на 4 миллиона рублей Рузаевской райбольнице…