Жителей республики проверят на антитела к коронавирусу

Владимир Волков провел совещание с главными врачами медицинских учреждений по вопросам работы в условиях коронавируса

Глава Мордовии Владимир Волков 1 июня в режиме видеоконференции провел совещание с главными врачами медицинских учреждений по вопросам работы в условиях распространения коронавирусной инфекции. В совещании также приняли участие премьер-министр республики Владимир Сушков, вице-премьер Галина Лотванова, руководитель Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова, министр здравоохранения республики Олег Маркин.

Глава Мордовии отметил, что уже 2,5 месяца медицинские учреждения работают с предельной нагрузкой. Развернуто свыше полутора тысяч инфекционных коек, закуплено и установлено необходимое оборудование, в разы увеличены масштабы тестирования. Республика в числе 22 регионов вошла в пилотный проект Роспотребнадзора по исследованию населения на наличие антител к коронавирусной инфекции. По словам Татьяны Харитоновой, на антитела планируется проверить около 2600 жителей республики, которые будут разбиты на несколько групп по возрастному составу (по 360 человек в каждой группе). Как подчеркнул Глава республики, нужно организовать эту работу максимально эффективно и охватить самые разные слои населения.

По показателям заполняемости коек, приросту случаев заболевания республика пока не готова к полноценному снятию ограничений. «Я понимаю: за 2,5 месяца устали все: врачи, медицинский персонал, руководители предприятий. Но расслабляться нам с вами рано. Если расслабимся - это будет самое негативное, что только может быть», - сказал Владимир Волков.

В этих условиях ответственность главных врачей и персонала больниц возрастает в разы. Чтобы не допустить срывов в борьбе с коронавирусом, Глава Мордовии обратил внимание на ряд принципиальных моментов.

Во-первых, это безопасность медицинского персонала. Владимир Волков напомнил об истории медсестры 4-й больницы Елены Петровой и потребовал от главных врачей сделать все необходимое, чтобы таких случаев в республике больше не было. - «Для нас принципиально важно, чтобы мы сберегли медицинский персонал: врачей и всех работников, которые задействованы в работе с коронавирусными больными».

Второе - это материальная поддержка медицинских работников. От них продолжают поступать обращения по федеральным и республиканским стимулирующим выплатам, в том числе на «горячую линию» Главы республики. Руководитель региона потребовал от Минздрава усилить контроль за этими вопросами.

Еще один важнейший момент - организация работы первичного звена. Нагрузка на службу скорой помощи, персонал поликлиник, участковых врачей выросла в разы. Как доложил главный врач Республиканской больницы Сергей Ладяев, на базе медицинского учреждения создан мониторинговый центр, который следит за состоянием здоровья всех пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. На сегодня это около 2,5 тысячи человек.

Глава Мордовии призвал уделить особое внимание вопросам маршрутизации пациентов при проведении КТ-диагностики - важной процедуры при выявлении коронавируса. С начала эпидемии в республике сделано уже около 10 тысяч таких исследований. Но на организацию работы в данном направлении поступает большое количество обращений от граждан. Владимир Волков поставил задачу проработать возможность для увеличения КТ-исследований. Что касается лекарственного обеспечения, сейчас жителям республики доступны все имеющиеся схемы лечения коронавирусной инфекции. Причем по большинству препаратов удалось создать хороший запас.

Глава Мордовии обратил внимание на еще один важный вопрос: в связи с эпидемией уменьшились объемы оказания плановой медпомощи. И сейчас необходимо работать над тем, чтобы как можно быстрее восстановить в полном объёме плановую работу с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями. Эту работу нужно вести в тесном контакте с Роспотребнадзором, чтобы не создавать очаги коронавируса в лечебных учреждениях. «Для нас самое важное - не допустить очагов в специализированных, «чистых» больницах. Иначе мы не сможем не то что восстановить объемы оказания плановой медицинской помощи, но даже удержать их на сегодняшнем уровне», - подчеркнул Владимир Волков.

Об организации работы республиканского онкодиспансера в условиях коронавируса доложил главный врач Михаил Морозов. 8 июня госпитализация в лечебное учреждение будет возобновлена после проведения всех противоэпидемических мероприятий, включая итоговое тестирование персонала на Ковид-19.

Владимир Волков не исключил второй волны коронавируса осенью этого года. Поэтому весь созданный резерв коечного фонда, оборудования должен находиться в режиме постоянной готовности. Особое внимание предстоит уделить предстоящей осенней вакцинации населения от гриппа и ОРВИ, что позволит избежать дополнительной нагрузки на медучреждения. Причем прививку от гриппа можно будет делать вместе с вакциной от коронавируса, если к тому времени она пройдет все испытания.

Завершая совещание, Глава Мордовии поблагодарил медицинских работников за их труд, профессионализм и самоотдачу, благодаря которым система здравоохранения республики продолжает работать и справляться со всеми трудностями.