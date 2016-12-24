Кадровые перестановки в Рузаевском районе: Вячеслав Кормилицын ушел в отставку

В понедельник было официально объявлено о досрочном прекращении полномочий руководителя Рузаевского района Вячеслава Кормилицына. 62-летний генерал-майор запаса занимал должность районного главы с 3 ноября 2016 года. Ее он покинул со стандартной формулировкой «по собственному желанию». Примечательно, что о возможной отставке руководителя Рузаевского района первыми сообщили пользователи социальных сетей. В Доме республики эту информацию до поры не подтверждали, но и не опровергали. Сам же Вячеслав Юрьевич прокомментировал ее весьма скупо, отметив только, что собирается взять отпуск.

Впрочем, как скоро выяснилось, новость эта абсолютно достоверна. На внеочередной сессии райсовета депутатов первым заместителем главы Рузаевского района был назначен 40-летний Александр Сайгачев, возглавлявший прежде Управление организационной работы и протокола в Администрации Главы РМ. До подведения итогов кадрового конкурса он будет исполнять обязанности районного главы, а впоследствии, вероятно, станет и полноправным руководителем территории.

«Необходимый опыт у Александра Ивановича есть, - заметил в своем выступлении перед районным активом Глава Мордовии Владимир Волков. - Он прошел серьезную школу муниципального управления в администрации Октябрьского района Саранска, с 2006 года работает в Администрации Главы республики. Я готов оказывать ему необходимое содействие. Упор нужно сделать на развитие экономики, повышение налогового потенциала и доходной базы бюджета».

Рузаевский район, по словам Главы республики, обладает огромным социально-экономическим потенциалом. Объемы привлеченных внебюджетных средств оценивались по итогам прошлого года почти в 2,5 миллиарда рублей. Было создано свыше 500 рабочих мест. Еще около полутора тысяч вакансий появятся благодаря реализации 9 крупных инвестпроектов в промышленности и сельском хозяйстве.

Статус территории опережающего социально-экономического развития открыл новую веху в истории района. Возобновил работу стекольный завод, который сейчас наращивает производственную базу, планируя запустить еще одну стекловаренную печь. Крупный проект по увеличению выпуска стальных вертикальных резервуаров есть у «Рузхиммаша». Предприятие «Рузово», заручившись поддержкой Фонда развития моногородов, намерено провести модернизацию своих мощностей - построить цех заморозки и очистные сооружения.

Еще одним импульсом для решения застарелых проблем стали национальные проекты. Только в рамках одного из них - «Безопасные и качественные автодороги» - удалось привести в порядок свыше 50 километров асфальтобетонного полотна. Завершен ремонт трассы Саранск - Рузаевка. Теперь на очереди - транспортный обход «города железнодорожников». В нынешнем году в развитие дорожного хозяйства района будет вложено свыше 122 миллионов рублей.

В то же время истинную глубину нерешенных вопросов обнажила текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Чего стоит хотя бы недавняя вспышка на «Рузхиммаше», когда в числе заболевших оказался и руководитель предприятия Валерий Ларин, сегодня уже оправившийся от болезни.

По-прежнему нет существенных улучшений в жилищно-коммунальном хозяйстве района. На проблемы с водоснабжением и водоотведением, износом сетей жалуются сотни жителей города. «Совместно с Правительством нужно навести строгий порядок в системе управления водохозяйством, обратить внимание на деятельность местного «Водоканала», обществ «Рузвода» и «Рузканал». Сейчас там творится бардак!» - сказал Владимир Волков.

Множество нареканий вызывает также нынешнее состояние социальной сферы. К счастью, удалось найти средства на завершение реконструкции Центра культуры имени Ухтомского. Есть сдвиги и в вопросе строительства здания детской поликлиники.

«Главным ориентиром для нового районного руководителя должно стать выполнение наказов избирателей, - подытожил Владимир Волков. - Надеюсь, рузаевский актив сохранит созидательный настрой, стабильность и преемственность в развитии».

Поблагодарив Вячеслава Кормилицына за работу, Глава Мордовии вручил ему Почетный знак «За личный вклад в развитие РМ». Карьеру теперь уже бывший руководитель Рузаевского района сможет продолжить в Саранске в качестве советника Главы республики.