Тело на «вынос»

В саранском стриптиз-клубе «Paradise» танцовщиц продавали в сексуальный «прокат»

В нашумевшем деле о вовлечении девушек в проституцию в саранском стриптиз-клубе «Paradise» появилась первая судебная «ласточка». Одна из распорядительниц клуба - 28-летняя уроженка Ижевска Юлия Юферьева - заключила досудебное соглашение со следствием, выдала правоохранителям всю интересующую информацию и сейчас готовится в одиночестве предстать перед судом (дело дамочки выделили в отдельное производство).

Летом минувшего года правоохранительные органы Мордовии задержали в Саранске 47-летнего бизнесмена из Удмуртии Сергея Чеха и его 26-летнего помощника, уроженца Северодвинска Сергея Протасова. По данным сотрудников полиции, эти деятели организовали в саранском стриптиз-клубе «Paradise» бордель, в котором девушки не только танцевали у шеста, но и за деньги оказывали интимные услуги клиентам. Располагался клуб в самом центре города по улице Коммунистической, 35 (в пристрое к гостинице «Саранск»). Подобные заведения у бизнесмена работали и в других регионах - сексуальная сеть охватывала Тверь, Ижевск, Сочи, Волгоград и Пензу.

Вскоре вслед за основными фигурантами дела за решетку загремели и администраторы клуба - 32-летняя уроженка Саранска Ольга Кистанова и 28-летняя Юлия Юферьева из Ижевска. Следствие им также предъявило обвинение по статье «Вовлечение в занятие проституцией организованной группой». Дама из Ижевска не стала испытывать судьбу и дала правоохранителям полный расклад, очевидно рассчитывая на снисхождение при вынесении приговора.

Первые шаги на ниве сексуального бизнеса Юлия Юферьева сделала еще в Ижевске - в столице Удмуртии Сергей Чеха открыл стриптиз-клуб «Paradise» в 2013 году. На собеседовании при приеме на работу Чеха определил круг ее обязанностей - контролировать работу танцовщиц, общаться с гостями клуба и предлагать за отдельную плату дополнительные услуги, которые могут оказать «девочки». Они могли исполнить сексуальный приватный танец, сделать эротический массаж или банально составить клиенту компанию в плотских утехах. В клубе интимная услуга фигурировала под названием «выкуп» - посетитель на час мог забрать девушку для сексуальных развлечений, оплатив этот «прокат» по максимальному тарифу.

В 2015 году стриптиз-клуб «Paradise» открылся и в Саранске. Для правильной организации работы в нем Сергей Чеха привлек Юлию Юферьеву, которая уже знала, как грамотно наладить продажу «дополнительных услуг». Позже по соседству открылся и партнерский массажный салон «Iinfiniti», контролируемый все теми же людьми. По утверждению администратора, Сергей Чеха настраивал танцовщиц как можно чаще ходить в «увольнение», другими словами - оказывать интимные услуги клиентам. В «крейзи-меню» саранского клуба «выкуп» был самым дорогим из «спецпредложений» - 10 тысяч рублей за 1 час. Клиент на это время мог забрать приглянувшуюся барышню для сексуальных утех, но считалось, что он лишь оплачивает отсутствие танцовщицы на рабочем месте. При этом деньги от «выкупа» делились не поровну - танцовщице доставалось 40% от полученной суммы. Правда, если время продлевалось, то прибыль делилась уже пополам.

Такая примитивная маскировка проституции, конечно, никого не могла ввести в заблуждение - все прекрасно понимали, с какой целью «девочки» отлучаются из заведения. Ну, не для душеспасительных бесед же, право слово. Хотя и такое, наверное, тоже случалось. Кстати, за неоплаченное опоздание с сексуальной «увольнительной» с танцовщицы взимались штрафы. Мало ли, может, она взяла с клиента деньги за дополнительное время и решила все оставить себе. А с хозяевами делиться надо…

«Крейзи-меню» саранского клуба также предлагало исполнение по отдельной заявке «лесбос-дуэта», когда две полуобнаженные девушки в танце на сцене имитировали любовные отношения. Это стоило 3 тысячи рублей. А всего за тысячу рублей гость мог выпить рюмку спиртного с тела танцовщицы. За 2,5 тысячи рублей клиент в отдельной комнате мог насладиться приватным танцем фактически обнаженной барышни. Главная фишка здесь была в том, что в ходе эротического исполнения заказчику разрешалось трогать танцовщицу.

В Саранске стриптиз-клуб «Paradise» проработал 4 года. Уговорами и обещаниями хороших заработков организаторы вовлекли в занятие проституцией немало девушек. Сама Юферьева вместе с подельниками смогла «обработать» шестерых «девочек». Для вербовки танцовщиц в интернете размещались соответствующие объявления. Понятное дело, брали молодых и симпатичных - с красивой фигурой. При этом им не говорилось ни о каких сексуальных отношениях с клиентами. И только когда они осваивались на сцене, им начинали убедительно внушать, что, подрабатывая на «дополнительных услугах», можно накопить по-настоящему приличные деньги. Тем более живые примеры успешных заработков на интимных услугах были буквально под боком - некоторые из танцовщиц сразу были готовы на близкое общение с посетителями.

Сергей Чеха сейчас находится в следственном изоляторе, уголовное дело в отношении его и двух сообщников планируется в скором времени направить прокурору для утверждения обвинительного заключения. А Юлия Юферьева уже готова держать ответ перед законом.