Силовой маскарад: мнимый сотрудник ФСБ пытался кинуть на 250 тысяч рублей экс-полицейского

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20-летний Хафиз Асаинов из ромодановского села Белозерье решил сыграть перед незнакомыми людьми сотрудника влиятельной спецслужбы и заработать на этом деньги. Но маскарад не удался, и теперь парень будет иметь дело с правоохранительными органами только в качестве обвиняемого.
В мае Асаинов приехал к своей подруге в Краснослободский район, рассчитывая на приятное времяпрепровождение. И пока девушка была занята на работе, Хафиз решил не сидеть сложа руки и постепенно свел знакомство с несколькими местными жителями. Одному из них в ходе душевного застолья он доверительно сообщил, что служит в ФСБ, и в подтверждение рассказал несколько занятных небылиц, а заодно упомянул, что может решить любой щекотливый вопрос в солидных ведомствах. Собеседник впечатлился и сразу завел речь про своего приятеля - бывшего полицейского, которого осудили за избиение задержанного и уволили со службы. Эта история случилась еще в 2017 году. Тогда участковый Краснослободского отдела полиции Александр Покатов был привлечен к уголовной ответственности по статье «Превышение должностных полномочий». Задержанный им за наркотики парень зафиксировал в больнице побои и написал заявление на полицейского в Следственный комитет. Уголовное дело о наркотиках было приостановлено, а полицейский, в свою очередь, сел на скамью подсудимых. Первый приговор у Покатова был оправдательным, а по второму он получил 3 года условно. Со службой в правоохранительных органах пришлось распрощаться, но участковый не терял надежды добиться пересмотра дела. А сейчас вот «нарисовался» благодетель, обещавший любые горы свернуть. Но только - за деньги.
Для положительного решения вопроса через Верховный суд России Асаинов запросил 250 тысяч рублей. На личной встрече с Покатовым он подтвердил свои «полномочия» и даже называл фамилии судей. Но бывшего опера он провести не смог. Тот согласился на предложение и обещал отдать деньги частями, но сам отправился в Управление ФСБ по РМ и рассказал там о липовом «сотруднике». Началась оперативная комбинация.
Как и договаривались, Покатов перевел Асаинову сначала только 15 тысяч рублей - своеобразный аванс. Передать основную сумму он должен был через несколько дней.
25 мая экс-полицейский встретился с покровителем и отдал оставшийся «гонорар». Встреча проходила уже под контролем сотрудников УФСБ по РМ. Асаинова взяли с поличным, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере». Насколько известно, своей причастности к преступлению он не отрицает. По ходатайству следователя суд отправил его в следственный изолятор по 24 июля.
К слову, Хафиз Асаинов уже привлекался к уголовной ответственности, пару лет назад он засветился в похожем деянии - обещал за деньги отмазать от тюрьмы приятеля, залетевшего с наркотой. Только сумма тогда фигурировала куда более скромная - 36 тысяч рублей, видимо, сделал «скидку» по дружбе.
Правда, подопечный быстро понял, что стал жертвой обычного развода на деньги, и сообщил все правоохранителям. Асаинова взяли при получении денег и возбудили на него уголовное дело по статье «Мошенничество». Но в суде белозерцу удалось примириться с потерпевшим, и дело тогда прекратили в связи с примирением сторон.
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