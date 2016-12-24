В региональном пресс-центре рассказали, как мордовская экономика справляется с последствиями пандемии

О влиянии COVID-19 на экономику Мордовии шла речь на пресс-конференции с участием нескольких вице-премьеров республиканского правительства, руководителей налоговых органов, Госкомимущества, представителей администрации Саранска. Эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием для многих предприятий, отраслей, регионов и стран. Тем не менее по итогам января - апреля ВРП Мордовии остался на уровне 2019 г. В нынешних условиях показатель даже очень приличный. Годовой прогноз тоже выглядит сообразно обстоятельствам. «Если снижение и будет, то минимальное», - успокоил журналистов первый вице-премьер - министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимир Мазов.

Главный драйвер

Главным драйвером мордовской экономики стала, по словам вице-премьера, пищевая и перерабатывающая промышленность, на долю которой приходится более трети всего республиканского промпроизводства. Как известно, на отрасль не распространялись ограничения, установленные президентским указом, в силу чего она продолжала работать без остановок. Отсюда и результат - плюс 19 процентов за первые четыре месяца 2020-го (в том числе в апреле - 18,5%). Среди предприятий, обеспечивших этот прирост, фигурируют МПК «Атяшевский» (37% в апреле), Ичалковский сыродельный комбинат (20%), «Сармич» (10%), «Данон» (19%), Саранский консервный завод (15%), «Рузово» (там вообще отмечен двойной рост), «КомбиС» (7,7%) и другие. Всего выпущено продукции на 20,6 миллиарда рублей.

Индекс промпроизводства составил 107,9%. В тяжелой промышленности выпуск «прочих транспортных средств» вырос почти в 1,4 раза. Прежде всего - в машиностроении. С января по апрель включительно предприятия отрасли изготовили продукции на 14,6 млрд рублей. С ростом также сработали кабельщики и металлурги. Положительная динамика отмечена и у производителей оптических приборов (за исключением «Орбиты» и «Медоборудования»). А вот выпуск электрооборудования сократился в апреле на 3,4 процента. Причем с проблемами столкнулись практически все заводы, включая «Электровыпрямитель».

Что же касается строительства и стройиндустрии, то там некоторое оживление случилось уже ближе к лету. Потому и результаты оказались «разнонаправленными»: со снижением в январе - апреле и все более уверенным ростом в мае. Рынок строительных материалов, предположим, «просел» за четыре месяца на 15 процентов. На «Мордовцементе» объемы производства упали на 22%, на «Лато» и «Магме» - на 10-15 процентов. Непосредственно в строительстве темпы работ сократились на 7 процентов. В мае, правда, многие предприятия вернулись в «зеленую зону». Рост составил 12% к уровню прошлого года.

Антикризисный план

В непростой ситуации находятся сегодня предприятия малого и среднего бизнеса. Для их поддержки разработан комплекс налоговых, финансово-кредитных и региональных мер. В виде льготных кредитов, прямых субсидий, отсрочек по налогам и арендным платежам бизнесменам смогут выдать не менее 3,92 миллиарда рублей. Так, довольно востребованной стала отсрочка по ранее выданным кредитам. Объемы ее уже превысили 2-миллиардную отметку. Еще 123 миллиона рублей государственной микрофинансовой помощи выдано 50 субъектам малого и среднего бизнеса.

К числу ключевых и актуальных форм поддержки пострадавших отраслей следует отнести и предоставление денежных выплат в размере 12 130 рублей (1 МРОТ) на каждого работника предприятия - при условии сохранения не менее 90% рабочих мест на 1 апреля текущего года. Согласно проведенной оценке, данной мерой будет охвачено в общей сложности 7 178 местных предприятий малого и среднего бизнеса с численностью персонала 20 355 человек. Выделить на эти цели предполагается почти полмиллиарда (!) рублей.

Серьезные меры поддержки предпринимательского сектора предложены и на федеральном уровне. Среди них - «кредитные каникулы», выдача беспроцентных займов на выплату заработной платы, пауза со взносами в социальные фонды, пролонгация срока представления отчетности, введение моратория на текущие санкции, отсрочка арендных платежей, снижение требований к обеспечению госконтрактов, устранение административных и торговых барьеров.

«С компаниями, испытывающими сложности вследствие закрытия традиционных рынков сбыта, мы стараемся работать индивидуально, - подчеркнул руководитель экономического ведомства. - Идет подготовка конкретной антикризисной программы».

Общепит лежит в развалинах

Едва ли не самой уязвимой в период пандемии отраслью оказался общепит. Его обороты обрушились за последнее время сразу на 44 процента! И это при том, что бары, кафе, рестораны, столовые до сих пор не могут возобновить свою деятельность. И сделать это они смогут только после получения соответствующих рекомендаций от Роспотребнадзора.

С другой стороны, следует признать, что многие предприниматели весьма оперативно отреагировали на произошедшие изменения. В республике появляется все больше предприятий, практикующих доставку еды или работу «навынос» - без непосредственного обслуживания посетителей в залах и помещениях. Активное развитие получил и аутсорсинг - направление, позволяющее предоставлять услуги компаниям реального сектора экономики.

«Лишние» люди

Еще одно тяжелое осложнение «ковидных» ограничений - существенный 2-процентный рост регистрируемой безработицы. На учете в службе занятости сейчас стоят свыше 8 тысяч человек. В промышленности численность персонала сократилась за четыре месяца на 1%. Виноват в этом, впрочем, не только (а иногда - и не столько) коронавирус. О грядущих увольнениях работодатели предупреждали и в прошлом, и даже в позапрошлом году, когда о заразе никто и не слышал.

По имеющимся данным, «Лисму» покинули сто с лишним сотрудников (преимущественно пенсионного возраста). Там трудовые договоры расторгались «по согласию сторон», поскольку люди не хотели переходить на «удаленку», а завод в свою очередь не мог позволить им работать в привычном режиме. Но кто-то, возможно, еще и вернется. Ведь новый инвестор рассматривает Саранск в качестве своей основной производственной площадки.

72 работников лишился «Сарансккабель». Большинству из них, правда, тут же предложили перейти в другие службы и подразделения компании. Нечто подобное случилось и на заводе автосамосвалов, где за четыре месяца было высвобождено около 50 человек. В связи с переносом части заказов многие перешли на вновь открытую площадку «Рузхиммаша». Проблемы с загрузкой телевизионного завода тоже, в общем-то, прогнозировались загодя. Очевидно, что на фоне сокращения гособоронзаказа кто-то волей-неволей окажется не у дел. Так оно и произошло. Уволить пришлось более 40 человек.

Время возможностей

Правда, нашлись в республике и те, кто рассматривает спровоцированный коронавирусом кризис именно как «время возможностей». В селе Мельцаны Старошайговского района со дня на день откроется производство одноразовых медицинских масок. Новый цех вряд ли кого-то впечатлит огромными площадями, хотя объемы выпуска столь востребованной ныне продукции обещают быть немалыми - до 80 тысяч штук в сутки. Фактически это означает, что каждую секунду с конвейера будет сходить по одной маске.

К запуску новой производственной линии готовится сейчас и один из резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Рузаевка». Причем увеличение мощностей будет сопровождаться двукратным ростом численности персонала. Стекольная компания «Развитие» планирует принять на работу около 300 человек.