В Мордовии умерли еще 2 пациента с подтвержденным заболеванием COVID-19

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Печальный список жертв коронавирусной инфекции пополнился в Мордовии еще двумя пациентами. В возрасте 78 лет скончался мужчина с диагнозом двусторонняя вирусная пневмония и подтвержденным заболеванием COVID-19. Пожилой человек страдал хроническими заболеваниями - ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, сахарным диабетом, гипертонической болезнью. Также скончалась женщина, 1976 г.р., жительница Саранска, с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония и коронавирусная инфекция. Женщина имела сопутствующие психосоматические заболевания, ожирение третьей степени.
К слову, из 39 новых случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированных в республике 2 июня, опасная инфекция была выявлена у большого числа пожилых людей: 15 человек старше 60 лет, почти все они пенсионеры. Самой старшей из заболевших - 80 лет. И опять «отличился» Рузаевский район - на него пришлось 29 случаев из 39.
Таким образом, по данным на 2 июня в Мордовии подтверждено 1970 заражений коронавирусной инфекцией, свыше полутора тысяч пациентов получают лечение в стационарах, 914 человек выписаны с выздоровлением.
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