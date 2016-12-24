В Мордовии умерли еще 2 пациента с подтвержденным заболеванием COVID-19

Печальный список жертв коронавирусной инфекции пополнился в Мордовии еще двумя пациентами. В возрасте 78 лет скончался мужчина с диагнозом двусторонняя вирусная пневмония и подтвержденным заболеванием COVID-19. Пожилой человек страдал хроническими заболеваниями - ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, сахарным диабетом, гипертонической болезнью. Также скончалась женщина, 1976 г.р., жительница Саранска, с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония и коронавирусная инфекция. Женщина имела сопутствующие психосоматические заболевания, ожирение третьей степени.

К слову, из 39 новых случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированных в республике 2 июня, опасная инфекция была выявлена у большого числа пожилых людей: 15 человек старше 60 лет, почти все они пенсионеры. Самой старшей из заболевших - 80 лет. И опять «отличился» Рузаевский район - на него пришлось 29 случаев из 39.

Таким образом, по данным на 2 июня в Мордовии подтверждено 1970 заражений коронавирусной инфекцией, свыше полутора тысяч пациентов получают лечение в стационарах, 914 человек выписаны с выздоровлением.