Мордовия приступила к выплатам президентских 10 тысяч на детей

Об этом сообщил на расширенном совещании с главными врачами медицинских организаций Владимир Волков.

Руководитель региона отметил, что выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет начались с понедельника. Всего перечислено 753 миллиона рублей - это примерно две трети получателей. В целом же федеральный бюджет выделит Мордовии свыше одного миллиарда рублей.

Первыми на выплаты могут рассчитывать родители и законные представители, оперативно подавшие свои заявления через единый портал государственных услуг или клиентские службы Пенсионного фонда. Впрочем, время еще есть. Документы будут приниматься до 1 октября.