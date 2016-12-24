Мордовия приступила к выплатам президентских 10 тысяч на детей

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Об этом сообщил на расширенном совещании с главными врачами медицинских организаций Владимир Волков.

Руководитель региона отметил, что выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет начались с понедельника. Всего перечислено 753 миллиона рублей - это примерно две трети получателей. В целом же федеральный бюджет выделит Мордовии свыше одного миллиарда рублей.

Первыми на выплаты могут рассчитывать родители и законные представители, оперативно подавшие свои заявления через единый портал государственных услуг или клиентские службы Пенсионного фонда. Впрочем, время еще есть. Документы будут приниматься до 1 октября.

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