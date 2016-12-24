В Саранске праздник Троицы пройдет без массовых мероприятий

Введенный в Мордовии режим повышенной готовности продолжит действовать и в предстоящие выходные дни. Ограничительные меры, установленные на 6 и 7 июня (Троицкую родительскую субботу и праздник Святой Троицы), в целом, аналогичны тем, что были приняты на Пасху.

Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения кладбищ. «Понятно, что кто-то будет нас критиковать, но напоминаю в очередной раз: ситуация с заболеваемостью по-прежнему остается очень и очень напряженной, - подчеркнул на очередном заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции мэр республиканской столицы Петр Тултаев. - Незачем рисковать лишний раз!»

С целью предотвращения нарушений 6 июня с раннего утра в рейды по саранским погостам отправятся дежурные группы, формируемые из числа работников горадминистрации, казенных учреждений, муниципальных предприятий и правоохранительных структур. Лиц, проигнорировавших запреты, будут привлекать к ответственности в соответствии со статьей 20.6.1. КоАП РФ.

Вопрос о временном прекращении движения «дачных» автобусов по маршруту № 142Д (следующего, как известно, в направлении кладбища №4) в настоящее время только рассматривается. Однако уже известно, что будет запрещен проезд на участках дорог, прилегающих к городским кладбищам.

На заседании штаба особо было подчеркнуто, что 7 июня в Саранске, в том числе и в селе Напольная Тавла, массовых мероприятий, приуроченных празднованию православного праздника, не будет.

Ограничения распространяются и на храмы. Посещать их разрешено только тем, кто непосредственно задействован в организации и проведении богослужений. Такое решение было утверждено совместно с Саранской епархией. В районе всех храмов правоохранительные органы усилят патрулирование.