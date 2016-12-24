Детская республиканская больница переедет в Зеленую рощу

Глава Мордовии Владимир Волков 28 мая посетил строительную площадку нового хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы в Зеленой роще.

Строительство объекта начато в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Его общая стоимость – более 2 млрд. рублей, причем половина этих средств будет направлена на медицинское оборудование последнего поколения. В новом корпусе будет оказываться диагностическая, хирургическая и реанимационная медицинская помощь в условиях стационара, в том числе новорожденным и недоношенным детям. Здание детской больницы на улице Полежаева, где сейчас оказываются эти виды медицинской помощи, уже не отвечает современным требованиям.

«Здание на улице Полежаева старое – ему 60 лет, планировочные решения там не соответствуют современным санитарным и строительным нормам», - отметил главный врач Детской республиканской клинической больницы Олег Солдатов.

По словам министра здравоохранения Мордовии, новый хирургический корпус по своему медицинскому оснащению не будет уступать крупнейшей в России Морозовской детской больнице в Москве. Оборудование, которое будет приобретаться, - это оборудование 21 века.

«В приемно-диагностическом отделении будет компьютерный томограф, МРТ-томограф, 2 стационарных и 5 переносных рентгеновских аппаратов, самое современное УЗИ-оборудование и эндоскопическое оборудование. Оно позволит проводить диагностику, в том числе у новорожденных, и выявлять патологии на самых ранних стадиях», - отметил Олег Маркин.

Операционное оборудование с возможностями телемедицины позволит проводить консультации со специалистами ведущих федеральных центров и обучение медицинских специалистов из других лечебных учреждений. Кроме того, проектом предусмотрены отдельные боксы для пациентов с инфекционными заболеваниями. Особое внимание уделено логистике – всё ориентировано на скорейшее оказание эффективной медицинской помощи маленьким пациентам.

Как рассказал Главе республики министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктор Цыганов, подготовительный этап строительства завершен, подрядные организации приступили к работе. Завершить строительство планируется в декабре 2021 года.

Глава республики подчеркнул, что войти в федеральный проект по развитию детского здравоохранения и начать строительство уже в этом году удалось благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, экс-министра здравоохранения России, ныне главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, сенатора от Мордовии Сергея Кисляка.

«На уровне республики это будет самая современная больница, - сказал Владимир Волков. - Нам нужно еще в первичном звене укрепить детскую медицину. Мы уже построили отдельно стоящие поликлиники на Светотехстрое и Химмаше, нужно построить еще на Юго-Западе и в центральной части города. В Рузаевке планируем строительство детской поликлиники, будем укреплять и ремонтировать детские поликлиники в районах республики».

Глава Мордовии дал поручение министру здравоохранения Олегу Маркину одновременно со строительством нового корпуса детской больницы заняться подготовкой высокопрофессиональных медицинских кадров для лечебного учреждения.