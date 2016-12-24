Глава Мордовии выразил недовольство качеством ямочного ремонта в Саранске

На рабочем совещании с председателем и вице-премьерами республиканского Правительства по вопросам жилищного и дорожного строительства Владимир Волков отметил необходимость ужесточения контроля за качеством дорожных работ. «Я специально проехал по Саранску, посмотрел, где и как выполняется ямочный ремонт. В некоторых местах работу можно оценить лишь на тройку с плюсом! Городские власти должны постоянно контролировать это направление. И если есть претензии к подрядчикам – заставлять переделывать!» - сказал Глава РМ. Региональному минстрою в этой связи тоже поручено задействовать существующие контрольные механизмы.

Также в ходе совещания речь шла о возведении на территории Мордовиии школ и детских садов, объектов культуры и здравоохранения, благоустройстве дворовых и общественных территорий, переселении граждан из аварийного жилья. Отдельным блоком рассмотрены вопросы подготовки к новому отопительному сезону. Согласно принятому решению, этой теме будет посвящено «большое» совещание с участием глав муниципальных районов и городского округа Саранск.