Глава Мордовии выразил недовольство качеством ямочного ремонта в Саранске

Когда ждать снятия ограничений в Мордовии?
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На рабочем совещании с председателем и вице-премьерами республиканского Правительства по вопросам жилищного и дорожного строительства Владимир Волков отметил необходимость ужесточения контроля за качеством дорожных работ. «Я специально проехал по Саранску, посмотрел, где и как выполняется ямочный ремонт. В некоторых местах работу можно оценить лишь на тройку с плюсом! Городские власти должны постоянно контролировать это направление. И если есть претензии к подрядчикам – заставлять переделывать!» - сказал Глава РМ. Региональному минстрою в этой связи тоже поручено задействовать существующие контрольные механизмы.
Также в ходе совещания речь шла о возведении на территории Мордовиии школ и детских садов, объектов культуры и здравоохранения, благоустройстве дворовых и общественных территорий, переселении граждан из аварийного жилья. Отдельным блоком рассмотрены вопросы подготовки к новому отопительному сезону. Согласно принятому решению, этой теме будет посвящено «большое» совещание с участием глав муниципальных районов и городского округа Саранск.
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