Движение автобусов по Юго-Западному шоссе начнется с 28 мая

Порядком затянувшаяся история с запуском автобусного маршрута №39, следующему по Юго-Западному шоссе, похоже, идет к своему к логическому завершению. По результатам прошедшего в марте открытого конкурса победителем, как известно, был признан индивидуальный предприниматель Владислав Кемяшов. 30 апреля ему выдали свидетельство и карту маршрута. А с 28 мая автобусы малой вместимости начнут перевозить пассажиров.

Пока перевозки будут осуществляться в тестовом режиме – с шести утра и до восьми вечера. Интервал движения в «часы пик» составит при этом 15 минут. По мере увеличения пассажиропотока, график обещают скорректировать - в рейсы ежедневно будет выходить по 12 единиц подвижного состава, а время работы увеличится на два часа (с 6:00 до 22:00). Сам же маршрут останется неизменным – от улицы Солнечная на Светотехстрое, по проспекту 60 лет Октября, ул. Коваленко и Юго-Западному шоссе автобусы проедут до улицы Энгельса. После чего, по Ульянова, Гагарина, пр. 50 лет Октября вновь выйдут на Юго-Западное шоссе и проследуют в обратном направлении.