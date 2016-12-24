Девять протоколов за одно утро

Составили за нарушение «масочно-перчаточного режима» члены сводных групп контроля в ходе проверок общественного транспорта Саранска. В столице Мордовии со вторника приступили к работе сводные группы контроля, состоящие из сотрудников правоохранительных органов, горадминистрации, транспортного управления и муниципального предприятия «Горэлектротранс». В задачу их входит осуществление контроля за соблюдением «масочно-перчаточного режима» на остановках, а также в салонах автобусов и троллейбусов.

26 мая во время утреннего рейда было проверено 516 единиц общественного транспорта. Пассажирам без масок или перчаток были даны разъяснения о необходимости использования средств индивидуальной защиты. 194 человек на месте устраняли высказанные в их адрес замечания. На девятерых составлены протоколы (у семерых не было перчаток, у двух граждан - масок и перчаток).

Следует напомнить, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ невыполнение правил поведения в условиях режима повышенной готовности влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей.