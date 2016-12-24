Транспорт пошел, вирус остался

Ну что ж, в Мордовии стали постепенно снимать антивирусные ограничения. С 25 мая начал полноценно работать общественный транспорт - автобусы и троллейбусы стали ходить по обычному, а не урезанному графику, возобновлено действие льготных проездных билетов. На всех рынках восстановлена торговля продовольственными товарами и товарами первой необходимости. Закрытыми остаются точки, которые торгуют товарами непродовольственной группы и не входящими в список первой необходимости. При этом в общественном транспорте, на рынках, равно как на всех работающих предприятиях и организациях, должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования. Контроль за выполнением действующих норм будет осуществлять Роспотребнадзор.

Между тем динамика заболевания коронавирусной инфекцией остается в республике еще на довольно высоком уровне. У нас ежедневно выявляется как минимум три десятка новых больных, а в клиниках находится уже свыше 1300 пациентов с COVID-19. Понятно, что в таких условиях система здравоохранения Мордовии работает просто с чудовищной нагрузкой. А новые пациенты все появляются и появляются.

На этой неделе значительный «вклад» в процесс распространения опасной инфекции внесла Рузаевка, где за несколько дней выявили сразу несколько десятков заболевших. И это в общем-то неудивительно. Даже чисто по внешним впечатлениям город, видимо, решил в одночасье вернуться к обычной, «довирусной» жизни. Телеграм-канал «Мордовский шпиль» рассказывает, что здесь даже открылись кафешки - правда, в негласном режиме и только для своих. Собираются десять-пятнадцать человек и закатывают гульбан за закрытыми дверями. Ну какая тут самоизоляция.

Тот же «шпиль» вдогонку приводит любопытные данные. «В антирейтинге самых ковидоинфицированных регионов страны Мордовия потихоньку спускается в середину списка. Напомним, что в апреле республика была среди самых зараженных. Нынче по числу заболевших мы 42-е, а по числу в пересчете на 100 тысяч населения - 22-е.

Поскольку ситуация в Рузаевке вызывает опасения, мы посмотрели и расклад в разрезе районов. По числу больных на 100 тысяч населения Рузаевка занимает 4-е место в Мордовии. Лидер - Ардатовский район, где были серьезные очаги, сейчас уже практически купированные. За последнюю неделю в Ардатове случаев очень мало. Далее следуют Атяшевский и Большеберезниковский районы, но и там ковид идет на спад.

Саранск по показателю на 100 тысяч жителей занимает всего лишь 12-е место в списке районов. И сегодня в Рузаевке процент больных в два с половиной раза больше, чем в Саранске».

Кстати, еще о Рузаевке. С печалью. Трудившийся в местной больнице хирургом выпускник медицинского института, наш земляк 34-летний Алексей Мартынов скончался в Подмосковье от коронавируса. Несколько лет назад он перебрался в столицу, работал хирургом в Ступинской областной больнице, а в последнее время занимался пациентами с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. И вскоре заразился на рабочем месте. Болезнь развивалась стремительно, несмотря на все усилия коллег, спасти молодого врача не удалось. У него остались трое детей…

В «Списке памяти» коллег, погибших во время пандемии коронавируса, который в открытом доступе ведут российские врачи, на этой неделе появилась фамилия еще одного медика, имеющего отношение к Мордовии. Это уроженка нашей республики, 58-летняя Ирина Чугунова - она работала в московской поликлинике № 214. Медицинское образование она получила в МГУ им. Н.П. Огарева и работала врачом-терапевтом.

В самой Мордовии число жертв опасной инфекции, к сожалению, тоже увеличивается. По данным оперативного штаба, от вируса в республике скончались 12 человек.

Большой резонанс на этой неделе вызвало обращение через социальные сети медсестры ГБУЗ РМ РКБ № 4 Е.А. Петровой о тяжёлой жизненной ситуации, в которой оказалась её семья, и о чёрством отношении руководства больницы. Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин прокомментировал данное обращение.

«Ситуация действительно очень тяжёлая, - сказал Олег Маркин. - Елена Александровна потеряла близкого человека, заболела вся её семья. Она добросовестно выполняла свой служебный долг, и наша обязанность - максимально помочь ей. Глава Мордовии Владимир Волков сегодня поручил мне во всех деталях разобраться в ситуации, лично переговорить с Еленой Александровной, оказать ей и её семье всю необходимую помощь. Я уже пообщался с ней, извинился перед нею за коллег, чья роль в этой истории будет тщательно проанализирована. Каждый упомянутый факт сейчас проверяется, для чего уже сформирована специальная ведомственная комиссия. Каждому действию и слову ответственных лиц будет дана принципиальная оценка, тем более что, насколько мне известно, есть риск, что подобный случай - не единичный. Мы не оставим ни один факт без внимания, сделаем всё, чтобы ни одного человека не оставить наедине с бедой».