Миллионные потери

Жители Мордовии никак не могут избавиться от разорительной доверчивости

В пресс-центре МВД по Мордовии в понедельник в онлайн-режиме прошел брифинг, посвященный распространенным в последнее время интернет-мошенничествам и хищениям денежных средств с банковских карт жителей региона.

Оперуполномоченный по особо важным делам отдела УУР МВД по РМ Дмитрий Костькин отметил, что в последнее время участились случаи мошенничества под видом каких-либо компенсаций и выплат. - «Данный вид мошенничества совершается как посредством сети Интернет, например в социальных сетях и на различных сайтах, так и посредством мобильной связи. Например, при работе в сети Интернет может выйти так называемое окно, в котором будет информация о том, что «Вам положена компенсация за что-либо», и переходя по ссылкам, гражданин может, сам того не подозревая, предоставить доступ мошенникам к своему личному кабинету в онлайн-банке. Также мошенники могут позвонить и представиться сотрудниками различных государственных организаций и под предлогами выплат получить данные карт и иные необходимые им персональные данные».

Сейчас полицейские Рузаевки устанавливают обстоятельства преступления, совершенного в отношении жителя села Пайгарма. 30-летний охранник одного из предприятий обратился в дежурную часть с заявлением, в котором сообщил, что неизвестные оформили на него займы.

По словам мужчины, некоторое время назад ему стали поступать уведомления из финансовых учреждений о просрочке платежей по выданным кредитам. При этом за получением денежных средств в банки или другие организации он не обращался.

Проведенная проверка показала, что займы были оформлены на его имя в разных кредитных организациях в период с августа по сентябрь прошлого года. Общая сумма долговых обязательств составила более 94 тысяч рублей. Сотрудники полиции сейчас выясняют, как паспортные данные попали в руки злоумышленников.

Как отмечалось на брифинге, при подаче заявлений о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет, а также единовременных выплатах на детей от 3 до 15 лет следует обращаться только на официальные сайты госуслуги.ру и пенсионный фонд России. «При подаче таких заявлений гражданам необходимо указывать не номер своей банковской карты, а номер банковского счета, на который будут осуществляться перечисления. Никаких смс-сообщений с просьбой предоставить какой-либо код гражданам после подачи заявления на сайт не приходит. Сотрудники пенсионного фонда и иных учреждений никогда не звонят гражданам, имеющим право на получение подобных выплат, и не предлагают их оформить. Настоятельно рекомендуем игнорировать какие-либо всплывающие «окна» при работе в сети Интернет с предложением оформить указанные выплаты», - подчеркнул Дмитрий Костькин.

37-летняя жительница Саранска на днях решила оформить дополнительную выплату на ребенка, задала в строке поиска запрос и перешла на искомый сайт. Правда, при оформлении выплаты за перевод пособия ей предлагалось перевести комиссию, которая потом якобы ей будет возвращена. Несмотря на многочисленные предупреждения, женщина осуществила несколько переводов на указанные счета. Только после перечисления пяти тысяч рублей она поняла, что открыла фейковый сайт и стала жертвой мошенников.

Запомните, никакие комиссии за перевод пособия не предусмотрены. Также не стоит переходить по ссылкам, которые рассылают мошеннические сервисы, например в Viber или WhatsApp.

Оперуполномоченный по особо важным делам отметил, что в этом году крупные предприятия Мордовии не становились жертвами мошенников. В компаниях существуют свои службы безопасности, которые тщательным образом проверяют все деловые предложения, заключаемые контракты и договоры.

А вот жители региона часто оказываются безоружными перед уловками аферистов. «Мошенники достаточно тонкие психологи. Все они практически в совершенстве владеют терминологией банковских работников. Диалог они ведут очень уверенно, легко входят в доверие, - говорит Дмитрий Костькин. - В большинстве случаев злоумышленники торопят потерпевших выполнить какие-либо действия со своими банковскими картами, ссылаясь на то, что если это не сделать прямо сейчас, то гражданин лишится своих денежных средств. Зачастую это и является ключевым фактором, так как граждане переживают за сохранность своих сбережений».

Так, на этой неделе к полицейским Саранска обратился 53-летний местный житель с заявлением о хищении с его банковских карт 1 261 577 рублей. Как рассказал горожанин, столь весомые денежные потери он понес после звонка лжесотрудника банка, сообщившего о несанкционированном доступе к его счетам. Для предотвращения процедуры мужчина назвал незнакомцу учетную запись и коды, после чего с его банковских карт все сбережения уплыли на сторонние счета.