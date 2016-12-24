В Мордовии отмечен сильный рост заболеваемости пневмонией

Когда ждать снятия ограничений в Мордовии?
Один из самых главных вопросов, волнующих сегодня жителей всех регионов страны, - как быстро будут сниматься карантинные ограничения. В Мордовии...
Об этом Глава Мордовии Владимир Волков сообщил на совещании с главами районов. Если в мае прошлого года в республике было зафиксировано 266 случаев пневмонии, то в мае 2020-го с этим заболеванием ежедневно госпитализируется по 100 и больше человек. С 1 апреля этого года зафиксировано уже 2200 случаев.
Врачи, вся система здравоохранения работают на пределе, подчеркнул Глава региона.
«Мы видим, что в последние дни из 70 заболевших коронавирусом каждый третий – это неработающие пенсионеры. Люди, которые должны находиться дома, на самоизоляции или больничном, – отметил Владимир Волков. – Поэтому я прошу пожилых людей, граждан с хроническими заболеваниями воздержаться сейчас от поездок на дачи и огороды, от любых выходов из дома. Посидите дома еще недельку, дождитесь теплой погоды. Напоминаю, у нас идет вспышка пневмонии. И холодная, ветреная погода этому способствует. Для пожилых людей с ослабленным иммунитетом это смертельно опасно».
Один из самых главных вопросов, волнующих сегодня жителей всех регионов страны, - как быстро будут сниматься карантинные ограничения. В Мордовии...
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев
На минувшей неделе на коррупции попался высокопоставленный сотрудник силового ведомства. Ленинский суд Саранска отправил в СИЗО заместителя...
Главу Дубенского района Мордовии Сергея Плешакова заподозрили в хищении из бюджета 193 тысяч рублей. Двумя месяцами ранее Теньгушевский...
Несмотря на окончание в стране периода нерабочих дней, в Мордовии продолжает действовать режим повышенной готовности
Министр здравоохранения РМ высказался о целесообразности ношении перчаток
На прошедшей в среду сессии Госсобрания РМ одобрен ряд поправок в бюджет текущего года
В республике регистрируется все больше и больше случаев заболевания вирусом COVID-19. На прошедшей пресс-конференции, посвященной...
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем регионального объединения работодателей «Союз промышленников и...
Глава Мордовии Владимир Волков провел по видеоконференцсвязи совещание с членами Правительства и главами муниципальных районов