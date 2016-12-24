В Мордовии отмечен сильный рост заболеваемости пневмонией

Об этом Глава Мордовии Владимир Волков сообщил на совещании с главами районов. Если в мае прошлого года в республике было зафиксировано 266 случаев пневмонии, то в мае 2020-го с этим заболеванием ежедневно госпитализируется по 100 и больше человек. С 1 апреля этого года зафиксировано уже 2200 случаев.

Врачи, вся система здравоохранения работают на пределе, подчеркнул Глава региона.

«Мы видим, что в последние дни из 70 заболевших коронавирусом каждый третий – это неработающие пенсионеры. Люди, которые должны находиться дома, на самоизоляции или больничном, – отметил Владимир Волков. – Поэтому я прошу пожилых людей, граждан с хроническими заболеваниями воздержаться сейчас от поездок на дачи и огороды, от любых выходов из дома. Посидите дома еще недельку, дождитесь теплой погоды. Напоминаю, у нас идет вспышка пневмонии. И холодная, ветреная погода этому способствует. Для пожилых людей с ослабленным иммунитетом это смертельно опасно».