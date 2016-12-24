Власть «подставит плечо» населению и экономике

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22 мая Глава Мордовии Владимир Волков провел по видеоконференцсвязи совещание с членами Правительства и главами муниципальных районов. Центральной темой мероприятия стала поддержки населения и экономики в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
«Более двух месяцев мы работаем в режиме повышенной готовности, в непредвиденных и во многом чрезвычайных условиях, - сказал в начале совещания руководитель региона. - Понятно, что люди устали. Тревожные симптомы проявляются в экономике, на рынке труда. Поэтому сейчас на первый план выходят вопросы поддержки граждан и бизнеса. Нужно максимально быстро, без лишней бюрократии оказать адресную помощь наиболее пострадавшим отраслям и системообразующим предприятиям. Ключевая задача власти - подставить плечо тем гражданам, кто оказался в трудной жизненной ситуации, понес серьезные убытки, потерял работу и доходы. Возможности для этого есть, и они очень объемные. Как отметил недавно Президент страны, никогда прежде столь весомые ресурсы не направлялись на прямую поддержку экономики и граждан».
Тем не менее, подчеркнул Глава РМ пока рано полностью снимать ограничения: «Ряд регионов, поспешившие отменить их, сейчас принимают обратные решения. Ситуация остается сложной. В приоритете – здоровье людей. Если количество заболевших будет расти, придется принимать жесткие меры».
«По настроениям в обществе чувствуется, что многие слишком рано расслабились, - продолжил Владимир Волков. - Несмотря на то, что за последнюю неделю темпы прироста заболевших снизились, их общее число все еще остается значительным. Мало того, сейчас возросло количество пациентов с пневмонией. Если в мае 2019-го было зафиксировано 266 таких случаев, то сейчас ежедневно приходится госпитализировать по сто с лишним человек. И они тоже получают полноценное лечение в стационарах. А уж если одна болезнь «наслаивается» на другую, человек сразу же попадает в категорию тяжелых больных. Врачи, вся система здравоохранения работают на пределе. Потому у нас нет морального права приступить даже к первому этапу снятия ограничений. Но я уверен, скоро это удастся сделать. Надо последовательно закреплять имеющиеся результаты и продолжать работу в круглосуточном режиме».
Владимир Волков уточнил, что требования социального дистанцирования, использования средств защиты и дезинфекции, ношения масок и перчаток пока останутся обязательными.
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев
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