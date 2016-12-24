Федеральные и региональные доплаты уже получили более 4,5 тысячи медработников

Выступая на совещании по вопросам поддержки населения и экономики на нынешнем этапе, Глава РМ рассказал о состоянии дел с дополнительными выплатами работникам здравоохранения и социальной сферы. В марте и апреле все расчеты с медиками были проведены в срок. Во многом благодаря тому, что Мордовия одной из первых смогла заключить необходимые соглашения и довести соответствующие средства до медучреждений. «Выплаты в размере от 25 до 80 тысяч рублей, установленные Президентом России, получили свыше 1,5 тысячи специалистов, - сообщил Владимир Волков. - Кроме того, в марте у нас введены региональные стимулирующие доплаты в размере от 8 до 20 тысяч рублей врачам и медперсоналу. В общей сложности их получили уже 4550 медработников, в том числе – свыше 1100 врачей, 660 работников скорой помощи. На это направлено 213 миллионов рублей».

В то же время региональному минздраву было поручено активизировать разъяснительную работу, поскольку некоторые моменты все-таки требуют уточнений. Только за последние три дня на «горячую линию» поступило свыше 20 таких обращений.

Ведомству и отделению Фонда социального страхования следует также предельно внимательно отнестись к возникающим вопросам при реализации Указа Президента России об обязательном государственном страховании жизни и здоровья медработников. На сегодняшний день, к слову, 17 инфицированным медикам, выплачено 68,8 тысячи рублей. Компенсацию получили и члены семей двух погибших работников.