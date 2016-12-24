Единовременные выплаты в 10 тысяч смогут получить более 100 тысяч детей Мордовии

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Такая информации была озвучена на совещании Главы РМ с членами регионального кабмина и руководителями муниципальных районов. Таким образом, на эти цели будет выделено в общей сложности около миллиарда рублей. Президентская инициатива, как отмечалось, оказалась весьма востребованной. Прием заявлений проходит через портал госуслуг, в МФЦ и Пенсионном фонде.
Также в ближайшие дни выплаты в 5 тысяч рублей начнут получать все семьи с детьми в возрасте до 3 лет - вне зависимости от права на материнский капитал. В Мордовии указанная мера соцподдержки коснется почти 19 тысяч семей.
С 1 июня начнутся выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. А граждане, потерявшие работу после 1 марта, могут с апреля по июнь получить прибавки к пособию по безработице - по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. В республике указанными средствами смогут воспользоваться почти 2 тысяч человек. 850 граждан уже оформили все необходимые документы.
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