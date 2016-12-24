В Мордовии выросла безработица

«Количество заболевших катастрофически растет»
В республике регистрируется все больше и больше случаев заболевания вирусом COVID-19. На прошедшей пресс-конференции, посвященной...
По информации министра социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игоря Князькова, с 1 апреля по 21 мая в центры занятости населения обратились около 7 тысяч человек - это почти троекратное увеличение. Всего в республике официально зарегистрировано 8124 безработных.
В республике регистрируется все больше и больше случаев заболевания вирусом COVID-19. На прошедшей пресс-конференции, посвященной...
Президент России пообещал помочь гражданам и бизнесу справиться с последствиями ограничительного режима
7 мая в Саранске состоялось официальное открытие двух путепроводов через железнодорожные пути и моста через реку Инсар на Северо-Восточном шоссе
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев
Как протекает заболевание COVID-19 у детей и кто находится в группе риска
Новый собственник «Лисмы» объявил о слиянии своих главных активов. Под управлением инвестиционно-промышленной компании «Storm Group»...
Глава Мордовии Владимир Волков провел по видеоконференцсвязи совещание с членами Правительства и главами муниципальных районов
В истории с расстрелом на пруду близ села Кочемасово, в результате которого был смертельно ранен 25-летний сотрудник УФСИН по РМ Артем Колабкин,...
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем регионального объединения работодателей «Союз промышленников и...
Один из самых главных вопросов, волнующих сегодня жителей всех регионов страны, - как быстро будут сниматься карантинные ограничения. В Мордовии...