В Мордовии выросла безработица

Репортер

По информации министра социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игоря Князькова, с 1 апреля по 21 мая в центры занятости населения обратились около 7 тысяч человек - это почти троекратное увеличение. Всего в республике официально зарегистрировано 8124 безработных.

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