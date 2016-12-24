Работодателям напомнили о недопустимости ослабления санитарных мер

«Антивирусные» меры
Президент России пообещал помочь гражданам и бизнесу справиться с последствиями ограничительного режима
По мнению Главы Мордовии Владимира Волкова, после «майских» праздников многие предприятия заметно ослабили противоэпидемическую работу. «Когда мы говорили с представителями кадровых служб о недопустимости этого, все лишь одобрительно кивали. Но на деле проигнорировали требования, - указал Глава республики. - Перестали замерять температуру, меньше начали уделять внимания дезинфекции производственных помещений, служебного транспорта, мест общего пользования. А сейчас мы видим, что идет рост заболеваемости в трудовых коллективах. Если получим вспышки, работа предприятий будет приостановлена на длительный срок! Тысячи людей останутся без зарплаты! Директора и руководители заводов несут за это персональную ответственность. Поручаю Правительству и главам районов усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических требований, провести проверки на всех работающих предприятиях».
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