Республиканские бизнесмены не спешат воспользоваться мерами господдержки

12 лет неволи за расстрел на пруду
В истории с расстрелом на пруду близ села Кочемасово, в результате которого был смертельно ранен 25-летний сотрудник УФСИН по РМ Артем Колабкин,...
«Сообщения, поступающие на «горячую линию» Главы, свидетельствуют, что далеко не все предприниматели знают о механизмах и порядке получения мер господдержки, - такое заявление сделал в минувшую пятницу руководитель региона. - За последнее время такие звонки поступали от представителей сферы общепита, гостиничного бизнеса, хозяев парикмахерских и салонов красоты, из рузаевского центра социальных инициатив. Прошу ответственных лиц оперативно разобраться по каждому обращению. Вся информация должна быть прозрачной и понятной для людей, разъяснена в деталях».
Владимир Волков подчеркнул, что сейчас государством предпринимаются поистине беспрецедентные меры по поддержке бизнеса. В их числе - прямые выплаты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника пострадавшим предприятиям (согласно подсчетам, ими могут воспользоваться свыше 7 тысяч республиканских субъектов малого и среднего бизнеса - в отношении 20 тысяч работников), списании страховых взносов и налогов за второй квартал текущего года для предприятий пострадавших отраслей, индивидуальных предпринимателей и социально ориентированных НКО, сразу целый пакет решений по «самозанятым» гражданам. Большие надежды также возлагаются на новую программу поддержки занятости. Речь идет о кредитах на зарплату под 2 процента годовых с последующим списанием.
В истории с расстрелом на пруду близ села Кочемасово, в результате которого был смертельно ранен 25-летний сотрудник УФСИН по РМ Артем Колабкин,...
Несмотря на окончание в стране периода нерабочих дней, в Мордовии продолжает действовать режим повышенной готовности
Министр здравоохранения РМ высказался о целесообразности ношении перчаток
На прошедшей в среду сессии Госсобрания РМ одобрен ряд поправок в бюджет текущего года
Новый собственник «Лисмы» объявил о слиянии своих главных активов. Под управлением инвестиционно-промышленной компании «Storm Group»...
Россиянам сделали послабления в сфере жилищно-коммунальных услуг
7 мая в Саранске состоялось официальное открытие двух путепроводов через железнодорожные пути и моста через реку Инсар на Северо-Восточном шоссе
Один из самых главных вопросов, волнующих сегодня жителей всех регионов страны, - как быстро будут сниматься карантинные ограничения. В Мордовии...
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем регионального объединения работодателей «Союз промышленников и...