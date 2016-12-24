Республиканские бизнесмены не спешат воспользоваться мерами господдержки

«Сообщения, поступающие на «горячую линию» Главы, свидетельствуют, что далеко не все предприниматели знают о механизмах и порядке получения мер господдержки, - такое заявление сделал в минувшую пятницу руководитель региона. - За последнее время такие звонки поступали от представителей сферы общепита, гостиничного бизнеса, хозяев парикмахерских и салонов красоты, из рузаевского центра социальных инициатив. Прошу ответственных лиц оперативно разобраться по каждому обращению. Вся информация должна быть прозрачной и понятной для людей, разъяснена в деталях».

Владимир Волков подчеркнул, что сейчас государством предпринимаются поистине беспрецедентные меры по поддержке бизнеса. В их числе - прямые выплаты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника пострадавшим предприятиям (согласно подсчетам, ими могут воспользоваться свыше 7 тысяч республиканских субъектов малого и среднего бизнеса - в отношении 20 тысяч работников), списании страховых взносов и налогов за второй квартал текущего года для предприятий пострадавших отраслей, индивидуальных предпринимателей и социально ориентированных НКО, сразу целый пакет решений по «самозанятым» гражданам. Большие надежды также возлагаются на новую программу поддержки занятости. Речь идет о кредитах на зарплату под 2 процента годовых с последующим списанием.