Глава Мордовии призвал мусульман остаться дома на Ураза-байрам

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- Хочу обратиться к нашим муфтиятам, духовенству, всем верующим, - сказал Владимир Волков. – Прошу вас не выходить в этот день из дома, не проводить массовых собраний и встреч. В основе праздника лежат ценности милосердия и заботы о ближнем. Поэтому остаться дома и провести его в кругу семьи – это лучшая забота о родных, родителях, братьях, друзьях, детях и внуках.

Заметив, что уровень распространения коронавируса еще остается слишком высоким, Владимир Волков предупредил, что и православный праздник Святой Троицы, который в этом году выпадает на 7 июня, также придется отмечать «при соблюдении действующих ограничений».

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