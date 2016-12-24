Глава Мордовии призвал мусульман остаться дома на Ураза-байрам

- Хочу обратиться к нашим муфтиятам, духовенству, всем верующим, - сказал Владимир Волков. – Прошу вас не выходить в этот день из дома, не проводить массовых собраний и встреч. В основе праздника лежат ценности милосердия и заботы о ближнем. Поэтому остаться дома и провести его в кругу семьи – это лучшая забота о родных, родителях, братьях, друзьях, детях и внуках.

Заметив, что уровень распространения коронавируса еще остается слишком высоким, Владимир Волков предупредил, что и православный праздник Святой Троицы, который в этом году выпадает на 7 июня, также придется отмечать «при соблюдении действующих ограничений».