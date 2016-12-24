Общественное наблюдение обеспечит прозрачное голосование по поправкам в Конституцию

22 мая в Общественной палате Республики Мордовия в режиме видеоконференцсвязи состоялась презентация доклада «Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации».

О предварительных итогах работы по организации общественного наблюдения рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. В видеоконференции участвовали представители общественных организаций, политических партий, эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

А.Брод отметил, что система набора и направления наблюдателей на участки, где будет проходить голосование, максимально прозрачна. ОП России подписала соглашения с общественными организациями по работе наблюдателей. С 12 политическими партиями и достигнуты принципиальные договоренности о создании координационного межпартийного рабочего органа по наблюдению на голосовании. Как показывают опросы, общественное наблюдение востребовано среди институтов гражданского общества. Общественникам доверяют, рассчитывают на их объективность.

Проведены консультации с российскими и зарубежными экспертами, сотрудниками ЦИК России. На сайте Общественной палаты России размещается вся текущая информация о ходе подготовки наблюдателей, их учебе, о формах голосования, в том числе и электронного. Разработан Кодекс этики наблюдателя, основными принципами которого стали гласность, честность, порядочность, объективность, достоверность подачи информации.

А.Брод обратил внимание на дискуссии в обществе по поводу поправок в Конституцию России. Он сказал, что поправок требуют социально-экономические изменения в обществе. Поправки давно назрели, они направлены на укрепление суверенитета страны, обеспечение социальной защищенности граждан, защиту их прав. Это наша точка отсчета для развития гражданского общества, экономики, социальной сферы.

Общественное наблюдение обеспечит проведение голосования без сбоев, прозрачно, в рамках закона.

В видеоконференции принял участие председатель Общественной палаты Мордовии И.Капитонов. Он рассказал о работе общественников по организации наблюдения на избирательных участках республики. В ОП Мордовии подано 5851 заявление от общественных организаций и НКО. Общественники прошли обучение, готовы работать, обеспечивая гласность процесса голосования. Также в работу по подготовке наблюдателей включились региональное отделение партии «Единая Россия» и Федерация независимых профсоюзов Мордовии. Единороссы подготовили 922 наблюдателя, профсоюза обеспечат участие в организации наблюдения на 782 избирательных участках.