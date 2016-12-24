В Мордовии появилась интернет-карта распространения коронавируса по районам

Репортер

Распространение коронавирусной инфекции по районам Мордовии теперь можно посмотреть на интерактивной карте. Информация ежедневно обновляется оперативным штабом республики.

Актуальные данные по заболеваемости COVID-19 в районах республики размещены на сайте https://stopcovidrm.ru

В общее число зафиксированных в республике случаев коронавируса входят пациенты, не имеющие регистрации на территории Мордовии, но выявленные здесь по месту временного пребывания. В статистике по районам эти случаи не отображаются.

Карта безвозмездно разработана саранской веб-студией «Импульс-АйТи».

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