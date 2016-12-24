В республике зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

Проезд по мостам открыт!
7 мая в Саранске состоялось официальное открытие двух путепроводов через железнодорожные пути и моста через реку Инсар на Северо-Восточном шоссе
По сообщению регионального оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Половина из выявленных случаев приходится на Саранск (18 человек), 4 - у жителей Ардатовского района, по 2 - в Чамзинском, Дубенском, Рузаевском, Торбеевском, Краснослободском районах, по одному - в Атяшевском, Ельниковском и Ичалковском районах.
10 человек из заболевших - старше 60 лет, трое - моложе 30 лет. Самой пожилой из подтвержденных сегодня больных - 86 лет, самому юному еще нет и полугода.
К сожалению, зарегистрирован новый летальный случай. Скончался мужчина (1986 г.р.) с диагнозом пневмония и положительным анализом на коронавирус. Пациент имел сопутствующие заболевания (сахарный диабет, ожирение третьей степени).
7 мая в Саранске состоялось официальное открытие двух путепроводов через железнодорожные пути и моста через реку Инсар на Северо-Восточном шоссе
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