В республике зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

По сообщению регионального оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Половина из выявленных случаев приходится на Саранск (18 человек), 4 - у жителей Ардатовского района, по 2 - в Чамзинском, Дубенском, Рузаевском, Торбеевском, Краснослободском районах, по одному - в Атяшевском, Ельниковском и Ичалковском районах.

10 человек из заболевших - старше 60 лет, трое - моложе 30 лет. Самой пожилой из подтвержденных сегодня больных - 86 лет, самому юному еще нет и полугода.

К сожалению, зарегистрирован новый летальный случай. Скончался мужчина (1986 г.р.) с диагнозом пневмония и положительным анализом на коронавирус. Пациент имел сопутствующие заболевания (сахарный диабет, ожирение третьей степени).