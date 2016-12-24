Правительство готовит пакет изменений в федеральный закон «о государственной регистрации недвижимости».

Как сообщила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко, положения законопроекта сформированы исключительно по результатам анализа правоприменительной практики, и его реализация окажет положительное действие на весь рынок недвижимости.

Как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, Росреестром были обобщены все возникающие на практике вопросы граждан, организаций строительного комплекса, кредитных организаций, профессиональных участников рынка - нотариусов, кадастровых инженеров, самих государственных регистраторов прав, и органов местного самоуправления, и фактически создан полноценный регуляторный ответ на поступающие запросы общества. Законопроект содержит несколько десятков изменений, которые серьезно упростят проведение учетно-регистрационных действий, а также конкретизируют механизмы получения государственных услуг в сфере обращения с недвижимостью.

Прежде всего, законопроект предусматривает нормы, направленные на дальнейшую «цифровизацию» услуг, что особо актуально в сложившихся условиях новой коронавирусной инфекции. Так, при заключении сделок с органами публичной власти гражданам не потребуется оформление электронной цифровой подписи, поскольку такие органы наделяются правом подготовить скан-образ подписанного гражданином от руки документа, удостоверить его равнозначность и обратиться с заявлением о регистрации. Кроме того, посредством личного кабинета без использования электронной подписи можно будет подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов, для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости. Например, если были образованы два и более земельных участков в результате раздела или владелец садового дома хочет самостоятельно зарегистрировать свою постройку – приобретать электронную подпись для проведения учетно-регистрационных действий не потребуется. Законопроект предусматривает нормы, позволяющие обеспечить взаимодействие с Росреестром посредством порталов государственных и муниципальных услуг субъектов Российской Федерации, что позволит в полной мере использовать «цифровой» потенциал регионов.

Также законопроект расширяет перечень заявителей, которые могут обратиться за получением услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Теперь, например, наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности. Таким образом, ликвидирован правовой пробел в отношении объектов недвижимости, которые прекратили свое существование, но сведения о них содержатся в ЕГРН.

Существенным нововведением является указание в законопроекте на возможность осуществления выездного приема документов для государственного кадастрового учета и регистрации. При этом предусматривается осуществление такого приема без взимания платы для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны, людей с ограниченными возможностями.

Одно из новшеств законопроекта – исключение требований к предельным размерам машино-мест. Ранее минимально допустимые размеры одного машино-места как объекта недвижимости были установлены в размере 5,3 х 2,5 м, а максимально допустимые – 6,2 х 3,6 м. Согласно поправкам, минимальные габариты сохраняются в прежнем виде, но не ограничивается максимальная площадь машино-места. Застройщики смогут самостоятельно устанавливать максимальную площадь машино-мест при планировании паркинга.

«Мы фундаментально подошли к исправлению недостатков законодательства, основываясь, прежде всего, на мнении потребителей государственных услуг – бизнеса, отраслевых специалистов, участников рынка и, конечно, граждан. Поэтому предложенный пакет изменений существенно упростит большинство процедур для участников рынка, и ликвидирует правовые пробелы учетно-регистрационной сферы, сложившиеся за три года с момента вступления в силу закона о регистрации недвижимости», - сказала заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.