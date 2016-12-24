«Нам нужно усиливать санитарный режим на крупных предприятиях»

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей РМ», президентом группы компаний «Талина» Виктором Бирюковым. Обсуждались вопросы работы предприятий республики в условиях распространения коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба Главы республики.

Предприятия группы компаний «Талина» в апреле-мае ни на день не останавливали свою работу, при этом были приняты все возможные меры по предупреждению распространения инфекции. Для этого пришлось перестроить технологические и организационные цепочки на производстве, чтобы люди по минимуму контактировали друг с другом.

«Работники практически друг с другом не встречаются. Сейчас делим раздевалки, чтобы люди раздевались в разных местах и в разное время. Делаем дополнительные двери и коридоры. Такая работа проводится, и мы планируем ее оставить», - подчеркнул Виктор Бирюков.

Для обеспечения эпидемиологической безопасности в ГК «Талина» организовано тестирование персонала на наличие коронавирусной инфекции. В первую очередь – новых сотрудников и тех, кто входит в группу риска. Также проводятся исследования на наличие антител к COVID-19 в организме. Лабораторная диагностика проводится за счет работодателя. Всего закуплено более 2000 тестов на сумму 3 млн. рублей. Обследование продолжится и охватит коллективы всех производственных площадок ГК «Талина» - Атяшевской, Торбеевской, Ковылкинской, Саранской.

Сотрудники предприятий агрохолдинга и их семьи полностью обеспечены защитными средствами. Выдано 120 тысяч фильтрующих масок и респираторов, 108 тысяч пар перчаток, 312 литров антисептика. Для профилактики заболеваемости работников закуплено 5400 флаконов иммуномодулирующего препарата.

Глава Мордовии отметил, что в настоящее время на предприятиях республики ни в коем случае нельзя допускать послабления введенных ограничений и мер безопасности.

«Сейчас очень важно не сбавлять усилий. Наоборот: когда мы будем ослаблять общий режим, нам нужно усиливать санитарный режим на промышленных предприятиях. Подчеркну: не сохранять прежний, а именно усиливать», - сказал Владимир Волков.

Также Глава республики указал на сохраняющуюся угрозу второй волны коронавируса осенью, которая будет опасна тем, что может наложиться на волну сезонного гриппа. Чтобы минимизировать риски заражения, необходимо своевременно провести вакцинацию от гриппа. Это значит, что предприятия должны заблаговременно приобрести вакцину для своих работников.

«Если наложится грипп на новую волну ковида, это будет самое страшное, - предупредил Владимир Волков. – Поэтому сейчас очень важно на каждом предприятии закупить вакцину от гриппа».

Глава республики поставил перед Виктором Бирюковым задачу оперативно довести эту информацию до всех работодателей.

В ходе рабочей встречи также были обсуждены вопросы текущей работы «Талины». По словам Виктора Бирюкова, объемы производства за 4 месяца остались примерно на уровне прошлого года. В сложившихся условиях это хороший результат работы. Несмотря на отмечающийся спад покупательской способности населения, предприятия группы компаний не планируют снижать объемы производства. Будет продолжена реализация инвестиционных проектов с созданием дополнительных рабочих мест, активная работа по продвижению продукции в федеральных торговых сетях. В настоящее время группа компаний также предлагает вакансии с высокой заработной платой на своих производствах в Атяшевском и Торбеевском районах республики.