В Мордовии Почта России передала конверты-треугольники в Совет ветеранов республики

12 лет неволи за расстрел на пруду
В истории с расстрелом на пруду близ села Кочемасово, в результате которого был смертельно ранен 25-летний сотрудник УФСИН по РМ Артем Колабкин,...
В истории с расстрелом на пруду близ села Кочемасово, в результате которого был смертельно ранен 25-летний сотрудник УФСИН по РМ Артем Колабкин,...
Куда обращаться жителям Мордовии, потерявшим работу, и на что они могут рассчитывать, рассказывает заместитель председателя Государственного...
Глава республики обратился к жителям Мордовии с новыми мерами противодействия эпидемии коронавируса
Один из самых главных вопросов, волнующих сегодня жителей всех регионов страны, - как быстро будут сниматься карантинные ограничения. В Мордовии...
Глава Мордовии Владимир Волков провел видеоконференцию с руководителями предприятий республики
Главу Дубенского района Мордовии Сергея Плешакова заподозрили в хищении из бюджета 193 тысяч рублей. Двумя месяцами ранее Теньгушевский...
Президент России пообещал помочь гражданам и бизнесу справиться с последствиями ограничительного режима
Новый собственник «Лисмы» объявил о слиянии своих главных активов. Под управлением инвестиционно-промышленной компании «Storm Group»...
Россиянам сделали послабления в сфере жилищно-коммунальных услуг
В селе Дракино Торбеевского района в частном доме обнаружены тела погибших молодых супругов