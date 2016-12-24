В Мордовии Почта России передала конверты-треугольники в Совет ветеранов республики

Репортер
Сотрудники регионального управления Почты России в Республике Мордовия передали 1700 треугольных конвертов в Мордовскую республиканскую общественную организацию ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Письма, стилизованные под фронтовые треугольники, Россвязь, Почта России и АО «Марка» выпускают к каждому юбилею Победы в Великой Отечественной войне. К 75-летию знаменательного события их было изготовлено более 2,3 млн штук. В Мордовию поступило 16 тыс. писем, из которых более 14 тыс. почтальоны доставили и вручили к 9 мая вместе с поздравлениями Президента России ветеранам войны и труженикам тыла, проживающим в республике. Оставшаяся часть писем была передана в Совет ветеранов Мордовии.
«На долю нашего народа выпали тяжелые военные испытания. Миллионы людей были оторваны друг от друга и разлучены войной. Долгие месяцы и годы их связывала только полевая почта, а получение и чтение писем было единственным приятным моментом для фронтовиков и их родных. Письма-треугольники, доставленные Почтой России, помогут ветеранам вспомнить молодость, боевых товарищей и те волнующие чувства, которые они переживали, встречая фронтового почтальона», - сказал директор УФПС Республики Мордовия Вячеслав Макейчев.
Председатель Совета ветеранов Республики Мордовия Иван Цыганок отметил внимание и заботу, которой сотрудники Почты России всегда окружают ветеранов и тружеников тыла. «В преддверии нынешнего Дня Победы, несмотря на сложную обстановку, почтовики досрочно доставили нашим заслуженным землякам ветеранские выплаты и пенсии, вручили поздравления Президента и письма-треугольники, подарили георгиевскую ленточку, то есть сделали все, чтобы создать праздничное настроение и атмосферу в семьях героев», - подчеркнул лидер республиканского ветеранского объединения.
Конверты, переданные в Совет ветеранов, будут направлены в районные подразделения организации и выданы ветеранам на местах.
Получатели смогут до конца года бесплатно отправить эти письма в любую точку страны.
Письма представляют собой лист бумаги со специальным трафаретом, который позволяет легко и правильно свернуть треугольник для отправки – так, как это делалось в годы Великой Отечественной войны. Тогда письма-треугольники писали на простых листах бумаги. Особенная схема складывания не требовала конверта, адрес писался на наружной стороне листа.

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