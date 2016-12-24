С 25 мая может быть возобновлена полноценная работа общественного транспорта в Саранске

Глава Мордовии Владимир Волков выступил с обращением к жителям республики

Уважаемые жители Мордовии!

Я считаю необходимым рассказать вам о наших шагах по борьбе с коронавирусом и планах по выходу из режима ограничительных мер.

Мы видим, что за последнюю неделю темпы прироста заболевших снизились, это радует. Но их общее число остается значительным. Поэтому снимать основные ограничения мы начнем только, когда будем полностью уверены, что эпидситуация стабилизировалась, в том числе в соседних регионах. Когда поймем, что каждый наш шаг вперед, в сторону смягчений, не приведет к двум шагам назад, к срыву в борьбе с коронавирусом.

В республике утвержден план поэтапного снятия ограничений. Мы приняли решение отказаться от ввода цифровых пропусков. У нас уже работает весь реальный сектор экономики, все сферы производства, идет строительство объектов в рамках национальных проектов.

Нами также принято решение – если до конца недели в республике сохранится динамика снижения распространения инфекции, то с 25 мая будет возобновлена полноценная работа общественного транспорта в Саранске и на пригородных маршрутах. Одновременно мы увеличим количество транспорта в пиковые часы. Кроме того, будут открыты дополнительные дежурные группы в детских садах.

Но отменять всё сразу, одномоментно мы не можем и не будем. Делать это опасно. Я хочу, чтобы ни у кого не возникало преждевременной расслабленности. Именно сейчас мы проходим самый сложный эпидемический период. Поэтому в Мордовии продолжает действовать режим повышенной готовности и самоизоляции для всех, кто не осуществляет трудовую деятельность, для лиц старше 65 лет. Сохраняется требование двухнедельного карантина для всех приезжающих в республику граждан.

Безусловно, мы не должны обрушить экономику Мордовии, рынок труда, сохранить уровень жизни и доходы людей. Именно из этого мы исходили, когда разрешили работать ведущим промышленным, строительным и сельскохозяйственным предприятиям, части отраслей малого и среднего бизнеса.

Но безоговорочный приоритет для нас – ваше здоровье, здоровье всех жителей Мордовии. Поэтому, если число заболевших станет расти, мы будем вынуждены принять более жесткие меры. Но, если позитивные тенденции сохранятся, то по нашему плану уже через 7-9 дней сможем продолжить снятие ограничительных мер.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора мы планируем разбить выход из режима ограничений на три этапа. Первый из них предусматривает расширение возможностей для свободного передвижения граждан, например, в части прогулок, занятий спортом на открытом воздухе. Кроме того, предполагается возобновление работы сферы услуг и торговли в помещениях площадью не более 400 кв. метров, с отдельным входом.

На втором этапе сможет возобновить работу практически вся торговля, начнут полноценно работать ЗАГСы, будут сняты ограничения по передвижению граждан. За исключением тех, кто находится на карантине. При дальнейшем снижении числа заболевших, мы сможем перейти ко второму этапу примерно через 7-12 дней после введения первого.

Полноценная работа крупных торгово-развлекательных центров, кинотеатров, парков и зон отдыха, кафе и ресторанов станет возможна только на третьем этапе. Но говорить о его сроках преждевременно, как и о проведении любых массовых мероприятий. Запрет на них безусловно сохраняется.

Подчеркну, на всех этапах обязательными остаются требования социального дистанцирования, использования средств защиты и дезинфекции, ношение масок и перчаток в общественном транспорте, в магазинах.

Многие уже слышали об этих рекомендациях Роспотребнадзора. Но далеко не все знают, что для начала хотя бы первого этапа должен быть выполнен ряд обязательных условий. Главное из них – устойчивая тенденция к снижению заболеваемости в регионе. И если по объемам тестирования мы проходим, то по наличию свободного коечного фонда – нет. Свободными должны быть не менее половины инфекционных коек. У нас же этот показатель пока далёк от необходимого. Значительное количество людей еще не выписаны, остаются в больницах.

К тому же, сейчас идет рост заболеваемости внебольничной пневмонией. И эти пациенты также получают полноценное лечение в стационарах. Врачи работают на пределе и пока справляются. Но выдержат ли они, если мы поспешим, и допустим ошибку.

Не может идти речь и об ослаблении санитарных требований на работающих предприятиях и в социальных учреждениях. Работодатели должны гарантировать максимальную безопасность своих сотрудников. Главное сейчас – не допустить заноса инфекции в крупные трудовые коллективы. Иначе мы получим вспышки, в результате которых предприятия остановятся на длительный срок, а тысячи людей останутся без работы и зарплаты. Ситуация может дойти до того, что на предприятиях некому будет работать. Мы видим, как из-за этого в других странах закрываются огромные заводы, возникает дефицит продуктов питания и непродовольственных товаров.

Поэтому сейчас во всех организациях нужно усилить меры по дезинфекции производственных и служебных помещений, подъездных дорог и территорий, мест общего пользования. Особое внимание обращаю на служебный транспорт, его регулярную санитарную обработку. Несмотря на то, что мы планируем восстановить обычный график общественного транспорта, за руководителями предприятий в полном объёме сохраняется обязанность по доставке работников.

Не нужно сейчас необдуманно выводить всех сотрудников. Мы убедились, что множество вопросов можно решать в дистанционном формате. Поэтому все сотрудники, которые трудятся удаленно, должны продолжить работу в таком же режиме как минимум до 15 июня. Работающие пенсионеры должны оставаться дома, на больничном. Фонд социального страхования продлил их оплату до конца мая.

Повторю: выход из ограничений не будет быстрым. И решающее слово принадлежит врачам и специалистам санитарного контроля. Мы видим, их рекомендации дают реальные результаты.

Благодаря введенным ограничениям нам удалось разорвать многие цепочки заражений, локализовать случаи заноса на крупных предприятиях, купировать все выявленные вирусные очаги, в том числе в райцентрах и селах.

И, что очень важно – не допустить массового распространения инфекции в Саранске, избежать взрывного роста заболеваемости.

Огромную благодарность я хочу выразить врачам, медицинскому персоналу, всей нашей системе здравоохранения. Медики трудятся в экстренном режиме, и выполняют свой долг честно и профессионально. Мы со своей стороны делаем всё возможное, чтобы поддержать врачей, работников социальных учреждений, оказать им дополнительную материальную и психологическую поддержку.

За прошедшие 2 месяца многое сделано. Мы подготовили 1345 специализированных инфекционных коек, в 3 раза больше, чем полагалось по нормативу. Сформировали хороший запас медицинской техники и оборудования, аппаратов ИВЛ, средств защиты врачей, лекарств, в том числе препаратов для лечения тяжелых больных. В разы нарастили масштабы тестирования на коронавирус. По этому показателю мы в десятке лучших регионов страны.

Снова и снова я благодарю предприятия и бизнесменов, которые взяли шефство над больницами, закупают для них оборудование, транспорт, оказывают благотворительную помощь врачам и волонтерам, которых я также сердечно благодарю.

И, конечно же, огромное спасибо всем жителям республики, кто добросовестно соблюдал и продолжает соблюдать режим самоизоляции, все санитарно-эпидемические требования. Благодарю вас за терпение, понимание и поддержку наших решений.

Еще раз подчеркну: сроки выхода из режима ограничений зависят от нас самих, от каждого из нас. Мы должны так провести ближайшую неделю, так поработать, чтобы не допустить новой волны эпидемии и ее осложнений. И это в наших силах, уважаемые жители Мордовии.

Мы слишком долго и много терпели, чтобы сейчас необдуманной спешкой свести все усилия на нет, сделать наш труд напрасным. Давайте сплотимся, мобилизуемся, проявим уважение к окружающим, заботу о своем городе, своей малой родине.

И тогда вместе, максимально быстро преодолеем все трудности и вернемся к привычному ритму работы и жизни. К той открытой, доброжелательной обстановке, по которой мы все уже соскучились.

Благодарю вас за внимание.