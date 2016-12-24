Теньгушевский район обрел нового руководителя

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Серьезные кадровые перемены прошли в среду в Теньгушевском муниципальном районе Мордовии. Должность главы заняла Ольга Куткина, в прошлом - первый заместитель руководителя и начальник местного финансового управления.
Примечательно, что прежде она уже дважды (!) возглавляла район в качестве «и.о.». Когда-то она сменила на этом посту Александра Дементьева, уличенного в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Однако за два года исполнения обязанностей ей, как утверждается, не удалось полностью справиться с «тяжким наследием» своего предшественника.
В мае 2016-го в кресло главы сел Александр Кузьмин. Но тот в результате тоже попался на уголовном деянии– его заподозрили в хищении бюджетных средств в сумме более миллиона рублей. Не в пользу чиновника сыграли и амурные похождения, слухи о которых периодически докатывались до мордовской столицы. В отставку он, правда, ушел по собственному желанию, что и было зафиксировано на сессии райсовета. Тогда Ольга Куткина во второй раз была назначена и.о. главы, а сегодня полноправно возглавила район.
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