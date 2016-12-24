В Мордовии от коронавируса скончался еще один пациент

«Это тревожные сигналы, на которые мы должны реагировать»
Глава республики обратился к жителям Мордовии с новыми мерами противодействия эпидемии коронавируса
По данным оперативного штаба республики, на 20 мая в Мордовии выявлено 1477 случаев коронавируса. Зарегистрирован новый летальный случай - скончался мужчина в возрасте 55 лет. Диагноз - двустороняя полисегментарная ковидная пневмония.
В настоящий момент 1174 человека получают лечение стационарно. 83 пациента в реанимации, в том числе 23 пациента находятся на ИВЛ (из них у троих СОVID-19).
776 человек находятся под наблюдением дома.
9 человек в обсервационном отделении.
478 человек выписаны с выздоровлением
В федеральной статистике на стопкоронавирус.рф число выздоровевших и умерших будет обновлено в ближайшее время.
Глава республики обратился к жителям Мордовии с новыми мерами противодействия эпидемии коронавируса
На прошедшей в среду сессии Госсобрания РМ одобрен ряд поправок в бюджет текущего года
Главу Дубенского района Мордовии Сергея Плешакова заподозрили в хищении из бюджета 193 тысяч рублей. Двумя месяцами ранее Теньгушевский...
Новый собственник «Лисмы» объявил о слиянии своих главных активов. Под управлением инвестиционно-промышленной компании «Storm Group»...
Несмотря на окончание в стране периода нерабочих дней, в Мордовии продолжает действовать режим повышенной готовности
27 апреля в социальных сетях было опубликовано видео с похорон на одном из городских кладбищ Саранска.
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев
В селе Дракино Торбеевского района в частном доме обнаружены тела погибших молодых супругов
В республике регистрируется все больше и больше случаев заболевания вирусом COVID-19. На прошедшей пресс-конференции, посвященной...
Министр здравоохранения РМ высказался о целесообразности ношении перчаток