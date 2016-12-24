В Мордовии от коронавируса скончался еще один пациент

Репортер

По данным оперативного штаба республики, на 20 мая в Мордовии выявлено 1477 случаев коронавируса. Зарегистрирован новый летальный случай - скончался мужчина в возрасте 55 лет. Диагноз - двустороняя полисегментарная ковидная пневмония. 

В настоящий момент 1174 человека получают лечение стационарно. 83 пациента в реанимации, в том числе 23 пациента находятся на ИВЛ (из них у троих СОVID-19).

776 человек находятся под наблюдением дома.

9 человек в обсервационном отделении.

478 человек выписаны с выздоровлением

В федеральной статистике на стопкоронавирус.рф число выздоровевших и умерших будет обновлено в ближайшее время.

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