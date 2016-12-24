Мордовских мусульман призвали оставаться дома

Глава города Петр Тултаев обсудил с муфтиями Мордовии нынешний формат проведения праздника Ураза-байрам. В начале встречи мэр Саранска отметил, что действующий режим повышенной готовности предусматривает, в том числе, запрет на проведение мероприятий с массовым пребыванием граждан. Потому градоначальник призвал представителей исламского духовенства обратиться к прихожанам с настоятельной просьбой воздержаться от посещения мечетей и коллективных молитв. «Мы с большим почтением относимся к мусульманским традициям, но нужно учитывать сложившиеся обстоятельства, - сказал Петр Тултаев. - Конечно, некоторые «специалисты-вирусологи» уверяют, что никакого вируса на самом деле нет, и что он просто придуман. Между тем, практически каждый присутствующий в этом зале понимает, насколько опасны такие утверждения. Болезнь не выбирает людей по национальному признаку и вероисповеданию».

Градоначальник также напомнил, что ранее, на Пасху, аналогичные рекомендации были даны православным христианам: «Здесь нет никакого ущемления чувств верующих. Да, меры непопулярные, но их приходится принимать ради сохранения здоровья и жизней граждан».

Муфтии поддержали мэра Саранска. Священнослужители заверили, что коллективные молитвы в мечетях сегодня не проводятся. «Всем надо воздержаться от посещения мест скопления людей. Мы будем призывать прихожан молиться дома», - заявил муфтий Централизованной религиозной организации «Региональное Духовное управление мусульман РМ при Центральном духовном управлении мусульман России» Зяки Айзатулин.

«Два месяца назад, когда было объявлено о запрете массовых мероприятий, соблюдении режима самоизоляции, мусульмане как законопослушные граждане стали исполнять, и до сих пор исполняют все рекомендации государства. Наших верующих мы просим проводить праздник дома. Все мусульмане с пониманием относятся к этому», - продолжил первый заместитель муфтия ЦДУМ Мордовии Шамиль Сабитов.

«Доведем информацию до верующих, что праздничную молитву нужно читать дома, исключить посещение мечети в это сложное не только для нашей страны, но и для всего мира, время, - пообещал муфтий Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Мордовии» Илдуз Исхаков. - Мы готовы провести онлайн трансляцию проповеди. Заранее выражаю благодарность прихожанам за понимание и терпение».

Согласно принятому на встрече решению, 24 мая, в день празднования Ураза-байрама, мечети будут закрыты для прихожан. В богослужениях примут участие только имамы. В прилегающих районах полиция усилит патрулирование. Для верующих же, возможно, организуют онлайн-трансляции.