Мордовское республиканское отделение Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» проводит благотворительную акцию «Спешите делать добро» с 25.05.2020 г. по 25.06.2020 г.

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 года № 78-УГ «О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», пенсионеры не могут посетить магазины, аптеки, поликлиники и другие общественные места без средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).

В связи с этим МРООБОФ «Российский фонд милосердия и здоровья» приглашает Вас принять участие в благотворительной акции и безвозмездно передать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) или выделить денежные средства на приобретение средств индивидуальной защиты, для раздачи малоимущим пенсионерам Республики Мордовия.

Выражаем глубокую уверенность в том, что Вы не останетесь равнодушными к судьбам людей старшего поколения во время пандемии коронавируса.

Пусть Ваша доброта и щедрость вернуться к Вам сторицей.

Спасибо Вам огромное и будьте здоровы!

Наши реквизиты: Мордовское республиканское отделение Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» (МРООБОФ «Российский фонд милосердия и здоровья»).

Расчетный счет – 40703810839150000735 в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк г. Саранск БИК 048952615, корр. счет № 30101810100000000615 ИНН 1326199739 КПП 132601001 ОГРН 1071300000012