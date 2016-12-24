Почтовики Мордовии помогают предотвратить вырубку деревьев

Использование сервиса электронных заказных писем в 11 российских регионах, входящих в состав макрорегиона Волга Почты России, к числу которых относится и Мордовия, только с начала года предотвратило вырубку 176 деревьев. С таким результатом почтовики подошли ко Дню Волги, который отмечается 20 мая.

Впервые День Волги прошел в Нижнем Новгороде в 2008 году в рамках международного форума «Великие реки – 2008». Впоследствии к празднованию Дня Волги присоединились все остальные регионы Поволжья. На территории приволжских регионов в этот день традиционно проходят мероприятия экологической направленности, реализуются просветительские проекты.

Негативное влияние на окружающую среду зачастую является побочным эффектом развития современных технологий. Частично снизить это негативное влияние позволяет использование некоторых современных цифровых сервисов. Примером этого является сервис электронных заказных писем.

«Электронные заказные письма (ЭЗП) — это сервис, который позволяет отказаться от получения бумажных уведомлений и вести юридически значимую переписку в электронном виде. Почта России запустила этот сервис в 2018 году, сейчас он все больше становится популярным у клиентов», - отмечает заместитель директора УФПС Республики Мордовия Владимир Девяткин.

С 1 января по 19 мая 2020 года в управлениях макрорегиона Волга Почты России (Самарская, Ульяновская, Саратовская, Оренбургская, Нижегородская и Пензенская области, а также республики Башкортостан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Татарстан) через сервис ЭЗП было направлено порядка 500 тысяч писем. В среднем объем одного письма составляет 2 листа формата А4 и еще один лист необходим для изготовления конверта. Учитывая, что с одного промышленного дерева (береза, дуб, ель) можно получить порядка 8 500 листов бумаги, отсутствие необходимости распечатывать эту переписку предотвратила вырубку порядка 176 деревьев.

С учетом того, что объем заказных писем, которые отправляются в электронном виде, постоянно растет, будет возрастать и этот показатель. Минимизировать объем распечатываемых извещений можно, подключив электронные извещения о поступлении почтовых отправлений. Подключиться к услуге можно в мобильном приложении Почты России в разделе «Мой профиль», в Личном кабинете на сайте www.pochta.ru или в любом почтовом отделении. Для этого необходимо иметь простую электронную подпись, которую можно оформить на сайте Почты России через подтвержденный профиль Госуслуг или в любом почтовом отделении.