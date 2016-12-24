В первый класс – по телефону

Мэрия Саранска уведомила о порядке приема документов для зачисления в первый класс в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с рекомендациями по организации работы образовательных организаций, это будет происходить по предварительной записи. Заявку можно подать по телефону, либо выслать ее на адрес электронной почты, указанные на официальном сайте школы.

В дальнейшем родителей или законных представителей ребенка пригласят для подачи документов в образовательное учреждение. Причем, к определенному времени, дабы ограничить контакты между посетителями. Стандартный интервал приема составит не менее 20 минут. Помимо документов, при себе следует иметь средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.