Ветеранам мордовского спорта окажут материальную помощь

Спорт
Олимпийским комитетом России совместно с Олимпийским советом Мордовии будет представлена адресная материальная помощь ветеранам физической культуры и спорта - тренерам, спортсменам, специалистам отрасли, старшей возрастной категории (лица старше 65 лет, неработающие и имеющие минимальную пенсию, внесшие значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в республике),​ оказавшимся в затруднительном положении в связи с эпидемией коронавируса. До 31 человека она уже доведена.

Акция также приурочена к майским праздникам и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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