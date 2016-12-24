Ветеранам мордовского спорта окажут материальную помощь

Олимпийским комитетом России совместно с Олимпийским советом Мордовии будет представлена адресная материальная помощь ветеранам физической культуры и спорта - тренерам, спортсменам, специалистам отрасли, старшей возрастной категории (лица старше 65 лет, неработающие и имеющие минимальную пенсию, внесшие значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в республике),​ оказавшимся в затруднительном положении в связи с эпидемией коронавируса. До 31 человека она уже доведена.



Акция также приурочена к майским праздникам и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.