Ветеранам мордовского спорта окажут материальную помощь

Сотни заболевших
Резкий рост числа инфицированных в Мордовии связан со «второй волной» приезжих из-за пределов республики
Резкий рост числа инфицированных в Мордовии связан со «второй волной» приезжих из-за пределов республики
В республике регистрируется все больше и больше случаев заболевания вирусом COVID-19. На прошедшей пресс-конференции, посвященной...
Как протекает заболевание COVID-19 у детей и кто находится в группе риска
Глава республики обратился к жителям Мордовии с новыми мерами противодействия эпидемии коронавируса
В Рузаевке на Пасху в квартире зарезали трех человек - двух мужчин и женщину. Подозреваемый в кровавой расправе свел счеты с жизнью
На минувшей неделе на коррупции попался высокопоставленный сотрудник силового ведомства. Ленинский суд Саранска отправил в СИЗО заместителя...
7 мая в Саранске состоялось официальное открытие двух путепроводов через железнодорожные пути и моста через реку Инсар на Северо-Восточном шоссе
27 апреля в социальных сетях было опубликовано видео с похорон на одном из городских кладбищ Саранска.
Куда обращаться жителям Мордовии, потерявшим работу, и на что они могут рассчитывать, рассказывает заместитель председателя Государственного...
Глава Мордовии Владимир Волков провел видеоконференцию с руководителями предприятий республики