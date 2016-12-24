Любовь и боль Олега Видова

Вдова легендарного актера хочет восстановить его доброе имя

Видов, артист уникальной внешности и дарования, проснулся знаменитым после исполнения главной роли в фильме «Всадник без головы». Его герой Морис стал символом отваги и чести, а фильм - лидером проката в советских кинотеатрах. Хотя и до этого зрители уже были знакомы с актером: Олег, будучи еще студентом ВГИКа, сыграл в картине Владимира Басова «Метель» по повести Пушкина, затем - Медведя в сказочной истории Эраста Гарина «Обыкновенное чудо», сыграл князя Гвидона в сказке Александра Птушко «Сказка о царе Салтане».

Вдова легендарного советского и голливудского актера Олега Видова Джоан Борстен снимает документальный фильм о любимом человеке. Ей помогают в этом и российские поклонники артиста, с которыми он никогда не прерывал связь после эмиграции в США.

Даже маленькая роль в картине «Джентльмены удачи» не осталась незамеченной. В историю вошел кадр из кинофильма, где герой Савелия Крамарова втолковывает таксисту: «Да кто же его посадит - он же памятник!»

От первого лица

Идея полнометражного документального фильма возникла, когда актер был жив, он мечтал быть услышанным аудиторией, которая дала ему возможность чувствовать себя настоящей звездой, кумиром. Олег Видов написал подробную и честную автобиографию, которая и легла в основу сценария картины.

- Олег всегда с большой благодарностью вспоминал о своей работе в советском кинематографе, - рассказывает Джоан. - Он обожал профессию, не мыслил жизни без нее. Именно это стало причиной эмиграции - Олега отстранили от съемок, и его жизнь потеряла смысл… Любовь к людям, которые ценили его как артиста, была безграничной. Я сделаю все возможное, чтобы донести ее до поклонников Олега. А еще мне необходимо сказать всю правду о причинах эмиграции Олега, о его жизни за границей, расставить все точки над «и» в истории, где Олега пытаются показать совсем другим, каким он никогда не был… Надеюсь, мне это удастся….

Теперь, когда фильм почти снят и ведутся переговоры о его показе на одном из российских телеканалов, поклонники Видова могут сказать, что шанс рассказать об актере правду реализован с их помощью…

Крупицы правды

Чтобы снять фильм, Джоан пришлось проехать по миру, сделать около 30 интервью с людьми, которые близко знали ее мужа.

- Считаю большой удачей интервью с бывшей женой Олега - югославской актрисой Верицей Стаменкович, на которой Олег женился в 1983 году с целью легального выезда из СССР, - рассказывает Джоан. - Никто никогда не слышал от нее подробностей того брака. Даже ее последний муж... Нам же Верица рассказала все как есть: как она помогла сделать первый шаг к свободе советскому актеру...

Так случилось, что через два месяца после беседы Верица умерла. И теперь ее слова вошли в историю… И это не просто рассказ о частной жизни человека, который оказался загнанным в угол в своей стране, - это свидетельство большой и сложной эпохи, которая не всем давала равные возможности. И только самые сильные и смелые пытались противостоять судьбе. Таким был и Олег Видов. Он боролся за свое право быть артистом с большой буквы, а не марионеткой в руках партийных лидеров. Самое страшное, что в этой роли его мечтали видеть люди из его самого близкого окружения. Например, жена…

Вычеркнутый из жизни

Олег Видов был мужем Натальи Федотовой, близкой подруги Галины Брежневой, дочери генсека Леонида Брежнева. В браке родился сын Владислав. Но супружеская жизнь не заладилась: молодожены так и не смогли найти общего языка... А когда Олег подал на развод - оказался «под санкциями» первых лиц. Надо ли напоминать, насколько легко в те времена приближали человека к элитному кругу, и так же легко вычеркивали из него и из жизни. Олег Видов, кумир миллионов зрителей, звезда советского экрана, фактически стал персоной нон грата. Его имя вырезали из снятых картин, новых приглашений на съемки не было… Он был профессионально обречен, так как смыслом всей своей жизни считал кино.

- В картине прозвучал честный рассказ самого Олега о браке с женщиной из окружения Брежнева, - рассказывает Джоан. - Он вспоминает, как совершенно законно поехал в Белград, а затем совершил драматический побег из Югославии в Австрию. А затем уже - в США, где ему предстояло заново «изобрести» себя. И где судьба готовила нашу встречу…

Политический уклон

К переживаниям по поводу запрета на работу в кино прибавились и другие… Видов оказался втянут в сплетни по поводу несостоявшейся личной жизни с Натальей, матерью его сына.

- Я счастлива, что мне удалось фактами и живыми свидетельствами опровергнуть скандальные «желтые» истории с именем Олега, которые появились еще в 90-е годы, когда все было дозволено и безнаказанно, - говорит Джоан. - Мы все понимали, что это полная чушь, выдумки, фальсификации, но Олег очень тяжело переносил любое сообщение о себе. Некоторые российские СМИ рассказывали, что брак Олега с Натальей распался из-за ее предполагаемого романа… с Фиделем Кастро. Якобы тот даже приезжал в Завидово - в загородное поместье Брежневых...

Вдове Олега Видова удалось восстановить картину того периода жизни актера и его семьи.

- На самом деле Фидель Кастро только один раз провёл в Москве несколько дней, - рассказывает Джоан. - Это было в то время, когда у Олега и Натальи родился сын. Племянница Брежнева Люба нам рассказала, что женщины никогда не допускались в Завидово - ни Виктория, супруга Леонида Брежнева, ни Галина, ни тем более подруга Галины…

Съемочная группа сняла интервью с полковником КГБ, который в те годы был телохранителем Кастро. Он сказал, что эта история не имеет никакой связи с действительностью. Брежнев считал Наталью практически дочерью, и он никогда не допустил бы подобного «романа».

«Русские идут!»

В Америке Олегу Видову удалось построить карьеру с нуля. Уже в 1988 году он стал членом Гильдии киноактеров (SAG), был в почете и уважении в профессиональном кругу до последнего дня своей жизни. Видов много работал, снимался у прославленных голливудских режиссеров, был напарником Микки Рурка, Арнольда Шварценеггера. Как продюсер приобрел лицензию на 40 часов советских мультфильмом, чем вызвал негодование многих бывших коллег из России.

- Олег восхищался советской анимацией и хотел, чтобы шедевры «Союзмультфильма» увидели во всем мире, - рассказывает Джоан. - Он сожалел, что американские мультфильмы знают в каждой стране, а российские - нет. Это было смелым поступком: в разгар холодной войны показать уникальные работы русских мультипликаторов. Олег взялся за это с большим энтузиазмом, за что и был подвергнут критике и даже клевете.

В документальном фильме в защиту Видова выступили известные российские аниматоры Юрий Норштейн, Нина Шорина, Федор Хитрук - Джоан успела сделать интервью с мэтром до его ухода из жизни…

- Они опровергли мерзкую историю о том, что Олег купил права на распространение советских мультфильмов с целью личного обогащения, - рассказывает Джоан.

Доброе имя

Джоан Борстен привлекла к съемкам фильма российских поклонников Олега Видова, каждый имел возможность внести посильный вклад в работу над картиной и получить за это памятный подарок от семьи Видовых.

- В нашей акции не было экономического смысла - мы понимали, что все сейчас находятся в крайне непростом финансовом положении, - рассказывает Джоан. - Это скорее символическое пожертвование, которое позволило людям поблагодарить своего кумира за его творчество и честное и доброе отношение. Открытки, книги стихов Олега и даже личные вещи будут отправлены всем участникам кампании, которая позволила завершить работу над проектом.

Возможно, фильм можно было бы снять быстрее и дешевле, без игровых сцен. Но Джоан хотела сделать все максимально честно и профессионально - так, как это делал ее любимый мужчина, актер и соратник. Вместе они основали продюсерскую компанию.

- Я выполнила последнюю просьбу своего мужа, - говорит Джоан. - Фильм практически снят, он несет людям правду и всю любовь Олега. Он не оправдывает - в этом нет необходимости - он объясняет некоторые поступки Олега. Например, его желание показать советские мультфильмы всему миру, чтобы их смотрели дети и взрослые всей Земли. А вовсе не коммерческий интерес к обогащению за счет наследия советских мультипликаторов… Не все человек может объяснить при жизни. Иногда он просто не успевает это сделать…

Олега Видова не стало в 2017 году после продолжительной болезни, отвоевать у которой несколько плодотворных лет жизни ему помогла Джоан - женщина, которая стала ангелом-хранителем еще при жизни и с которой кумир миллионов наконец-то поверил: любовь существует.