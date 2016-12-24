Андрей Соколов: «Я люблю решать задачи с несколькими неизвестными»

Андрей Соколов, ставший после выхода на экраны нашумевшего фильма «Маленькая Вера» на долгие годы главным секс-символом нашего кино, за прошедшие тридцать лет с небольшим успел многое. Во-первых, снялся более чем в ста фильмах, во-вторых, сыграл почти в двух десятках спектаклей. Сам снял несколько фильмов - как режиссер и как продюсер. Пишет стихи и прозу. А сейчас вот принимает участие в шоу «Танцы со звездами», прямые трансляции которого идут на телеканале «Россия 1».

«Почему нет?»

- Андрей, вы - народный артист России, успешный и востребованный актер, режиссер и продюсер. И раньше, насколько известно, в шоу не участвовали. Откройте секрет - почему вы согласились на «Танцы со звездами»?

- Отвечу вопросом: почему нет? Все новое всегда бывает интересно. Такие предложения поступали ко мне и раньше, и я жалею, что не согласился сразу - наверное, было бы еще интереснее. Сейчас вот дозрел до этого предложения. И понимаю, что лет через 20 не позовут уже. (Смеется.) Поэтому надо пользоваться моментом.

- Что дается сложнее всего?

- Есть психофизика человека. Из меня парашютиста никогда не выйдет, хотя я прыгал с парашютом. Почему? Потому что у меня комплекция не та. И танкиста из меня не выйдет, потому что я в танк не залезу. То же самое и в танцах... Такая странная параллель. Я больше тяготею к классике, а латинские танцы, например, не совсем мое, и я это чувствую. Сложнее всего вот эта борьба в мелочах с самим собой. Очень сложно научиться слышать, как работает твое тело: понимаешь, что существуют такие мышцы, которые никогда не были задействованы... А что сложнее всего? Вначале сложно все эти мелочи собрать воедино. Но при этом есть некое удовольствие от того, что иногда что-то получается…

- Но вы же раньше, насколько я знаю, занимались бальными танцами.

- Вы знаете, это был уровень еще школьный. Лет прошло уже много.

- Когда проект завершится, вы планируете продолжать танцевать?

- Как сложится… Во всяком случае, бросать не хотелось бы. Я понимаю, что основная моя профессия несколько другая, и если будет возможность сочетать одно со вторым, то я с удовольствием бы поддерживал форму.

- Жюри не кажется вам строгим?

- Кажется! (Улыбается.)

- Не обижаетесь, когда сильно критикуют?

- Я, наверное, слишком спокойно отношусь к оценке. Потому что понимаю, что где-то есть элемент шоу, где-то есть субъективизм, что естественно. Кому-то мы нравимся больше, кому-то - меньше, и это нормально. Существует проект, мы - в нем, и это здорово!

- За какую пару больше всего переживаете? За кого бы проголосовали сами?

- Я бы проголосовал за всех! Потому что все пашут так, что любо-дорого смотреть, и получаешь от этого удовольствие. Неправильно было бы выделять кого-то одного. Хоть мы и конкуренты, но все равно мы - единая команда, и это видно.

- Можно сказать, что этот проект - определенный вызов для вас?

- Конечно! Я люблю решать задачи с несколькими неизвестными. Это все ново, есть борьба с самим собой - и это замечательно!

«Сцена лечит»

- На какой телевизионный проект еще согласились бы? Как вам, например, «Последний герой»?

- Все дело - исключительно в свободном времени, найти которое очень сложно. Когда начинался проект «Танцы на льду», поступали предложения в нем участвовать, но был настолько плотный график, что физически невозможно было все совмещать. Хотя по натуре это моё - мне нравится это шоу.

- Я обратила внимание, что у вас есть страница в Инстаграм: вы общаетесь с поклонниками, ведете прямые эфиры… А негативные комментарии бывают?

- Любой комментарий имеет право на существование - если это в пределах цензуры и в рамках приличия. Правила игры все знают и соблюдают.

- Как привыкаете к современным реалиям - в связи с обстоятельствами, которые изменились во всем мире? Чего не хватает сейчас больше всего?

- Больше всего не хватает сейчас общения. Это однозначно. Не хватает свободы в передвижениях. Конечно, актер не может играть «в стол». Эмоции - это же как переполненная кастрюля, где кипит вода: они рано или поздно выплеснутся. Пока у меня сейчас есть такой «выплеск» на танцполе.

- Скучаете по сцене, по театру?

- Сцена лечит - это правильно говорят. Актер не может не заниматься своей профессией, не может не играть. Это такой товар - штучный и сегодняшнего дня. Завтра ты уже, предположим, Гамлета можешь и не сыграть... Проекты копятся, как снежный ком. Но ничего - думаю, что скоро все разрулится...

Совместить пространство и время

- Андрей, у вас - более 100 ролей в кино и сериалах. И, наверное, вам часто задают этот вопрос… Но все же спрошу. Есть знаковая для вас роль? Самая близкая?

- Очень трудно говорить категориями «самая». Нет актера, который какую-то роль сыграл бы «в половину ноги»: мол, я сегодня сыграю похуже, а завтра - получше. Такого не бывает. Поэтому любая роль, любая картина, в которой ты принимаешь участие, - она всегда тебе дорога. Если говорить о знаковых - то можно начинать с «Маленькой Веры», хотя уже столько лет прошло… По просьбе зрителей выложил в том же Инстаграм список всех своих картин. Например, вряд ли кто-то помнит ленту «Бездна, круг седьмой», а фильм очень хороший. Или «Искусство жить в Одессе» - как мне кажется, это лучшая картина Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Еще фильм «Красная площадь», и так далее... Смотрю на список - и понимаю, что я избалован. Я могу назвать фильмов 20 или 30, которые для меня знаковые, хотя и остальные тоже, по большому счету, не проходные. Другое дело - что картина может и не сложиться… Это такая химия. Читаешь одно, снимаешь другое, а получается третье. Это зависит от того, как через себя материал пропускает режиссер… Все не так просто…

- А что зрителям ждать в ближайшее время, какие фильмы с вашим участием?

- Ну, например, сериал «Уголь». Это история про лихие 90-е, снимали на угольных шахтах. Натура потрясающая: насыщенная и настоящая! Остался один съемочный день картины «Я не твоя». Еще в работе - историческое кино, где я играю Николая II. Жду выхода фильма «Память осени», который был снят несколько лет назад…

- Вы не только актер, но еще режиссер и продюсер. Вам ближе какая из всех этих профессий? Или сравнивать их неправомерно?

- Почему же - сравнивать можно. Нет таких актеров, которые сказали бы, что сыграли всё. Я - из того же числа, и «наиграться» просто невозможно! А что касается режиссуры - это другой пласт. Когда снимаюсь в кино, я смотрю на режиссера и думаю: «Ах, бедный, как у тебя голова сейчас будет болеть!» Потому что режиссура - это 26 часов в сутки, актерство в этом плане более щадящее. В режиме режиссуры ты более ответственен в плане принятия решений, в плане трактовки идей как таковых. Это минимум года два твоей жизни, а то и три. И надо понимать, на что они тратятся. Но «складывать кубик Рубика» порой бывает интереснее, чем быть просто одной из его составляющих. Режиссура настолько же интересна, насколько сложна. А продюсерство - это попутно... Если ты режиссер, то продюсер ты априори. Финансовая сторона в фильме играет важную роль, и ты волей-неволей начинаешь считать, как правильно и менее затратно снять тот или иной эпизод…

- Вы выпустили несколько сборников своих стихов. Есть еще какие-то задумки в этом направлении?

- Знаете, чем отличается талантливый человек от простого? Тем, что он умеет просто реализовать то, что придумал. Самое сложное - сесть и написать то, что в голове. Потому что мысли бродят, а перенести их на бумагу - это рутина, которая и тормозит все наши талантливые мысли… Надо суметь совместить пространство и время...