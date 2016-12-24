Около 70 процентов платежей за коммунальные услуги в апреле совершено дистанционно

В Мордовии продолжает расти доля коммунальных платежей, совершенных через дистанционные сервисы Сбербанка.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле доля платежей ЖКХ через удаленные каналы обслуживания увеличилась на 18 процентов и составила 66,2 процента. По сравнению с прошлым месяцем количество безналичных платежей за услуги ЖКХ увеличилось на 5,2 процента. Всего за месяц через сервис «Сбербанк Онлайн» жителями республики совершено более 400 тысяч платежей.

Активный переход в удаленные каналы обслуживания, прежде всего, связан с соблюдением гражданами режима самоизоляции. Жители региона ответственно относятся к собственной безопасности и предпочитают производить оплату коммунальных услуг и других платежей, не выходя из дома.

«Статистика показывает, что все больше наших клиентов переходят на оплату услуг удаленно. Это быстро, удобно и, главное, - безопасно. Помимо ЖКХ через «Сбербанк Онлайн» можно оплачивать сотовую связь, кабельное телевидение и интернет, услуги образования, штрафы ГИБДД и т.д. Также имеется возможность открыть вклад, оформить кредит, сделать перевод, произвести обмен валюты. Для того, чтобы произвести оплату услуг дистанционно, необходимо иметь банковскую карту Сбербанка и быть зарегистрированным в приложении «Сбербанк онлайн», - комментирует Управляющий Мордовским отделением ПАО Сбербанк Анна Салеева.



