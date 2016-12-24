С 1 июля в республике начнет действовать специальный налоговый режим

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«Налог на профессиональный доход» не является дополнительным сбором.

Переход на него является делом сугубо добровольным. Новый порядок позволяет так называемым самозанятым гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность. Причем с минимальными издержками и на весьма комфортных условиях. Речь идет, в частности, об онлайн-регистрации, не требующей личного присутствия, исключении отчетности, ведении деятельности без контрольно-кассовой техники. Размер налоговой ставки при этом составит 4% или 6% вместо привычного 13-процентного НДФЛ.

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