Мордовским чиновникам продлили сроки подачи деклараций о доходах

Оказывается, коронавирус способен не только угрожать жизни и здоровью… В связи с ограничительными мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, мордовским чиновникам на три месяца продлили сроки подачи сведений о доходах и расходах за 2019 год. Свои декларации они должны представить до 1 августа включительно.

Ранее, напомним, сроки отчетности были пролонгированы на федеральном уровне. Сделать это предлагалось и органам государственной власти субъектов РФ. На сегодняшний день в республике лишь депутаты Госсобрания обнародовали сведения о своих доходах.



