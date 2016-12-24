Мордовским чиновникам продлили сроки подачи деклараций о доходах

Дорогие наши депутаты!
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев
Оказывается, коронавирус способен не только угрожать жизни и здоровью… В связи с ограничительными мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, мордовским чиновникам на три месяца продлили сроки подачи сведений о доходах и расходах за 2019 год. Свои декларации они должны представить до 1 августа включительно.
Ранее, напомним, сроки отчетности были пролонгированы на федеральном уровне. Сделать это предлагалось и органам государственной власти субъектов РФ. На сегодняшний день в республике лишь депутаты Госсобрания обнародовали сведения о своих доходах.
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев
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