Заработают ли этим летом в Мордовии летние детские оздоровительные лагеря?

«Нам бы очень хотелось, чтобы наши дети отдохнули в оздоровительных лагерях. Мы готовимся - на июль и на август, - сообщила на брифинге для региональных СМИ вице-премьер Правительства РМ Галина Лотванова. - К нам по этому поводу поступает много обращений.

Дети хотят выйти из стен квартир и домов, где они находятся, детям не хватает общения и не хватает коллектива. Дети устали.

Дистанционные формы обучения и общения на первых порах нравились, но сейчас дети соскучились по коллективному общению. И чтобы сейчас помочь детям, очень серьезно должны задуматься взрослые - потому что от их сознательности в первую очередь зависит эффективность мер против распространения инфекции. Мы готовимся на июль и на август, но все будет зависеть от ситуации в нашем регионе».