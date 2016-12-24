Заработают ли этим летом в Мордовии летние детские оздоровительные лагеря?

Дорогие наши депутаты!
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев
«Нам бы очень хотелось, чтобы наши дети отдохнули в оздоровительных лагерях. Мы готовимся - на июль и на август, - сообщила на брифинге для региональных СМИ вице-премьер Правительства РМ Галина Лотванова. - К нам по этому поводу поступает много обращений.
Дети хотят выйти из стен квартир и домов, где они находятся, детям не хватает общения и не хватает коллектива. Дети устали.
Дистанционные формы обучения и общения на первых порах нравились, но сейчас дети соскучились по коллективному общению. И чтобы сейчас помочь детям, очень серьезно должны задуматься взрослые - потому что от их сознательности в первую очередь зависит эффективность мер против распространения инфекции. Мы готовимся на июль и на август, но все будет зависеть от ситуации в нашем регионе».
Опубликованы сведения о доходах мордовских парламентариев
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