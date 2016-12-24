В Мордовии не применяют «опасные» аппараты ИВЛ

В стране вызвали большой резонанс пожары в больницах, где лечатся больные с коронавирусной инфекцией.

Сначала загорелась московская больница N 50, а затем пожар произошел в больнице Святого Георгия в Петербурге. По данным следствия, причиной трагедии в обоих случаях стало короткое замыкание на аппаратах ИВЛ, к которым были подключены пациенты. При этом в Москве погибла женщина, а в Петербурге задохнулись продуктами горения пять человек. В больницах использовались аппараты ИВЛ модели «Авента-М», произведенные на Уральском приборостроительном заводе. Есть ли такие аппараты в Мордовии и не рискуют ли пациенты республики из-за их применения - ответили на пресс-конференции в региональном Доме печати.

- У нас, к счастью, аппаратов ИВЛ этого завода нет, - сообщил министр здравоохранения РМ Олег Маркин. - Росздравнадзор пока приостановил использование этих аппаратов на территории страны. И сейчас следствие устанавливает причины произошедшего. Возможно, было просто совпадение с этими аппаратами. И мне, может быть, и хотелось бы, чтобы это было совпадением, потому что все регионы очень рассчитывают на наших производителей, на этот завод. Если выяснится, что причина - в аппаратах, разумеется, ни о каком использовании их в Мордовии не может быть и речи.