Вирусная «вспышка» в Большеберезниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов

Вспышка заболевания коронавирусом в Большеберезниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов вызвала большую обеспокоенность жителей республики эпидемиологической обстановкой в социальных учреждениях Мордовии. На пресс-конференции для региональных СМИ должностные лица прокомментировали этот случай.

- Никакого секрета здесь нет. На данный момент в данном учреждении у нас находится 31 больной с положительным диагнозом на коронавирус, - сообщила руководитель Роспотребнадзора по Мордовии Татьяна Харитонова. - Четверо больных с внебольничной пневмонией находятся в стационаре, остальные обеспечиваемые лица находятся на месте и им оказывается профилактическая медицинская помощь. Все пациенты находятся под наблюдением, мы с ними в постоянном контакте, и при любом ухудшении самочувствия каждый будет госпитализирован. Занос инфекции произведен персоналом данного учреждения, соответственно, вся смена прошла медицинский осмотр. Здесь, как и во всех социальных учреждениях, персонал работает круглосуточно вахтовым методом на 14 дней.

- В Мордовии все без исключения учреждения социальной защиты перешли на вахтовое обслуживание персоналом еще с 17 апреля, - отметила вице-премьер Правительства РМ Галина Лотванова. - Это очень тяжело для работников таких учреждений. Мне сегодня хотелось бы сказать им спасибо. Всем, кто работает вахтовым методом по 14 дней в учреждениях социальной защиты, мы из республиканского бюджета делаем стимулирующие выплаты. И сейчас готовим пакет документов, чтобы сделать им стимулирующие выплаты из средств федерального бюджета. С нашей стороны уже все готово.