Второй пошел

Главу Дубенского района Мордовии Сергея Плешакова заподозрили в хищении из бюджета 193 тысяч рублей. Двумя месяцами ранее Теньгушевский руководитель Александр Кузьмин также погорел на миллионной махинации

На прошлой неделе в среде районных руководителей Мордовии случился еще один уголовный скандал - по подозрению в мошенничестве правоохранительными органами был задержан 42-летний глава Дубенского района Мордовии Сергей Плешаков. Это произошло спустя всего пару месяцев после ухода со своего поста руководителя Теньгушевского района Александра Кузьмина - в конце февраля он также угодил под следствие в связи с хищениями из бюджета более 1 миллиона рублей.

По версии следствия, с декабря 2017-го по февраль 2020 года глава Дубенского муниципального района, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение бюджетных денежных средств в размере 193 тысячи рублей. Бюджетные денежные средства ему выделялись на компенсацию (оплату) стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Но фактически подозреваемый в санатории не выезжал и права на компенсацию якобы понесенных расходов не имел, а полученные денежные средства израсходовал на личные нужды.

Три года районный руководитель получал бюджетные деньги на санаторно-курортное лечение и исправно отчитывался, что ездил в оздоровительные центры Северного Кавказа и Ульяновской области. Одна поездка якобы обошлась в 68,2 тысячи рублей, две другие - в 62,4 тысячи рублей. Липовые справки о мнимых поездках спокойно прикладывались к отчетности, формируя главе неплохую ежегодную «премию». Кстати, по итогам 2018 года Сергей Плешаков задекларировал годовой доход в сумме около 1 миллиона 200 тысяч рублей, еще свыше полумиллиона заработанных рублей в семью главы принесла супруга. Вроде бы и весьма приличный по мордовским меркам доход получается. Так стоило ли всем рисковать ради не самых больших денег?

По уголовному делу следователями СК при оперативном сопровождении УЭБиПК МВД по республике сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. И расследование продолжается. Сам Сергей Плешаков своей причастности к преступлению не отрицает.

Заметим, что всего двумя месяцами ранее под «уголовную раздачу» в республике угодил еще один глава района - Теньгушевский руководитель Александр Кузьмин. Его тоже подозревают в мошенничестве, только хищение было на куда большую сумму - свыше 1 миллиона рублей. Уголовное дело тогда возбудили на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

«По версии следствия, в декабре 2017 года подозреваемый, используя свое служебное положение, совершил хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств в размере более 1 миллиона рублей. В дальнейшем глава района безвозмездно обратил денежные средства в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению», - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по РМ Наталья Афанасьева.

Как выяснилось, в декабре 2017 года району из регионального бюджета было выделено 3 миллиона 600 тысяч рублей в качестве субсидии на строительство или покупку жилья для «формирования муниципального специализированного жилищного фонда». По документам глава района Александр Кузьмин потратил всю выделенную сумму на покупку дома площадью 90 квадратных метров. В действительности же этот дом стоил около 2 миллионов рублей. Продавец дома признался, что по договоренности с главой района вернул ему эту разницу - свыше 1 млн рублей. Заключать под стражу Александра Кузьмина не стали, ограничившись подпиской о невыезде. Правда, перед этим он сложил с себя полномочия районного главы по собственному желанию, что было зафиксировано на спешно созванной сессии райсовета.