12 лет неволи за расстрел на пруду

В истории с расстрелом на пруду близ села Кочемасово, в результате которого был смертельно ранен 25-летний сотрудник УФСИН по РМ Артем Колабкин, на этой неделе была поставлена судебная точка. Обвинявшийся в убийстве и покушении на убийство двух человек директор саранской фирмы «Монтажно-строительная компания» Евгений Манаев был признан присяжными виновным и получил 12 лет строгого режима.

18 августа 2018 года на пруду близ села Кочемасово разгорелся нешуточный конфликт. Жители темниковского села Кушки сотрудник УФСИН Артем Колабкин и его друг автомеханик Николай Кузьмин ночью отправились к пруду у села Кочемасово на рыбалку. Арендатором водоема значился местный житель Андрей Наумов.

«Андрей Наумов несколько лет назад уезжал на заработки на Север. Потом вернулся, жил в Саранске, а какое-то время назад взял в аренду пруд рядом с селом Кочемасово, - говорят жители села Кушки. - Расчистил его и запустил туда мальков. Облагородил территорию, построил на берегу беседки, баню».

Кто-то утверждает, что порыбачить на водоеме можно было за деньги, другие говорят, что посидеть с удочкой сторож пруда, 68-летний отец Наумова Иван пускал всех желающих. Запрещалось ловить рыбу сетью и другими браконьерскими способами.

По одной версии, приехавшие ночью на водоем Колабкин и Кузьмин получили добро на рыбалку от сторожа, но якобы стали удить рыбу сетями. Из-за этого и разгорелся конфликт. По другой версии, жители села Кушки разъезжали по берегу на машине, что вызвало недовольство у отдыхавших на водоеме родственников арендатора пруда. В тот вечер здесь отдыхала компания, в которой находился зять хозяина пруда Евгений Манаев. Гости приехали в Темниковский район на охоту из Саранска. Когда началось выяснение отношений, Манаев достал зарегистрированный травматический пистолет «Гроза» и пару раз выстрелил в машину строптивых рыбаков. Одна из пуль угодила в лобовое стекло.

Артем Колабкин и Николай Кузьмин дали по газам, вернулись в Кушки, где взяли на подмогу еще одного приятеля, Александра Власова. Он был знаком со сторожем Иваном Наумовым и попытался вести с ним переговоры - требовал компенсировать ущерб за поврежденное лобовое стекло.

Тем временем Евгений Манаев с рыбаками Кузьминым и Колабкиным разговаривали в беседке. Однако диалог не задался, парни набросились на приезжего. В борьбе Манаев выхватил револьвер и нажал на спусковой крючок. Выстрелом в упор стрелок угодил в спину Колабкину. Затем Евгений дважды пальнул в Кузьмина, тому пули попали в живот.

Услышав выстрелы, Власов прибежал в беседку - раненые Колабкин и Кузьмин лежали на полу. Манаев выстрелил в третьего товарища, но тот успел увернуться и в ответ ударил стрелка палкой, тот потерял равновесие и упал. Тем временем мужчина подхватил раненых и понес в машину. По словам Власова, со стороны Манаева он слышал щелчки курка револьвера. Но ему повезло: либо у стрелка закончились патроны, либо пистолет дал осечку. Власов повез раненых товарищей в ближайшую больницу. Однако довезти живым Артема Колабкина не смог, по дороге парень скончался. Николая Кузьмина удалось спасти, врачи сделали ему операцию.

Сам Евгений Манаев и его родственники в ходе разбирательства настаивали, что выстрелы были вынужденной мерой, на мужчину якобы напали и стали избивать. Чтобы защитить себя, он воспользовался пистолетом. Но в суде также было установлено, что во время конфликта Евгений Манаев тоже находился в нетрезвом состоянии.

«Погибшего Артема Колабкина могу охарактеризовать только с положительной стороны, - рассказала тогда глава Кушкинского сельского поселения Лариса Мельникова. - Очень хороший, отзывчивый парень был. После школы Артем окончил Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности. Затем его призвали служить в армию. Отслужил, устроился работать в УФСИН. Служил прапорщиком в Лечебно-исправительной колонии № 3 в Барашево. Артем мечтал поступить в вуз, получить высшее образование и стать офицером. Раньше у Колабкина там долгое время работал отец, сейчас он на пенсии. Его мама - человек в селе уважаемый, работает учителем в школе.

Артем первым всегда участвовал в общественных работах в селе. Помогал местные родники и купель чистить, делал там мостики, полы, на сельском кладбище постоянно убирался. Жаль парня, у него ведь жена осталась и двухлетняя дочка. Меньше месяца назад Артем с супругой купили дом в Темникове, отремонтировали его и переехали туда жить.

Проводить Артема в последний путь пришло все село. Многие коллеги из УФСИН в форме приезжали проститься с Колабкиным. Люди не могли сдержать слез, это большая потеря для родителей, близких, односельчан.

Про Николая Кузьмина тоже могу сказать только хорошее. Когда служил в армии, то участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Вернулся домой - женился, сейчас вместе с женой они воспитывают двух дочерей. Николай - человек работящий, старается обеспечить семью, хорошо разбирается в технике».

Вердиктом присяжных Евгений Манаев был признан виновным. Суд приговорил его к 12 годам в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу родственников Колабкина Манаев должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 997 тысяч рублей, а в пользу Кузьмина - 699 тысяч рублей.



