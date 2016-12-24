Когда ждать снятия ограничений в Мордовии?

Один из самых главных вопросов, волнующих сегодня жителей всех регионов страны, - как быстро будут сниматься карантинные ограничения. В Мордовии по-прежнему действует режим повышенной готовности, предусматривающий целый комплекс противоэпидемиологических мер. Но какие есть перспективы возвращения к обычному ритму жизни?

«Мы сегодня еще не подошли к первому этапу снятия ограничений, - заявила на встрече с представителями СМИ республики начальник Управления Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова. - Мы будем находиться в режиме повышенной готовности, пока не выполним комплекс показателей, позволяющих снять ряд ограничений. Показатель заболеваемости составляет в республике сегодня 167 на 100 тысяч населения. Процент бессимптомных больных в настоящий момент равен 46,5%. Месяц или полтора месяца назад бессимптомных больных было 52 процента. У нас увеличилось число больных с более тяжелым течением заболевания, и процент свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией очень мал - значительно меньше 50 процентов».

Подойти к первому этапу снятия ограничений позволит улучшение по нескольким показателям.

Это коэффициент распространения заболевания - количество людей, инфицированных одним больным до момента его изоляции. В Мордовии пока этот показатель составляет 0,9%.

Далее идет процент свободных коек - не меньше 50% (в республике пока доля свободных коек гораздо ниже).

Потом - охват населения тестированием. Чем больше проведено тестов, тем больше выявляется и изолируется бессимптомных больных и контактных лиц. В этом плане в республике все складывается благополучно - сейчас Мордовия на 10-м месте в стране по охвату тестированием.

Важный показатель - летальность (в республике 9 летальных случаев).

Наконец, учитывается число больных с внебольничной пневмонией (у нас в настоящее время большое число таких больных).

Даже при беглом взгляде понятно, что на скорое выполнение этих показателей особо надеяться не стоит. А значит, «перчаточно-масочный» режим и большинство связанных с ним ограничений сохранятся в республике еще на продолжительное время.

Любопытный материал на этой неделе опубликовал телеграм-канал «Мордовский шпиль»:

В Мордовию продолжают возвращаться люди из зарубежных поездок. Это в основном туристы, отдохнувшие на Гоа, Сейшелах. Есть и те, кому операция была за рубежом необходима, но таких единицы. По требованиям Роспотребнадзора полицейские и сотрудники гражданской защиты республики встречают их прямо в аэропортах, куда они прилетают (что само по себе не дёшево). Встречали и доставляли наших земляков из Москвы, Саратова, Нижнего, Пензы.

Это связано с тем, что на федеральном уровне принято решение возложить на органы исполнительной власти регионов обеспечение мероприятий по противодействию распространению коронавируса.

Есть 2 модели проведения самоизоляции для таких случаев - дома и в обсерваторе.

Учитывая, что анализы берутся в аэропорту прибытия и на получение результатов необходимо время, статус путешественников не ясен. Как правило, их помещают в обсерватор, это дает время, чтобы проверить, какие условия дома: нет ли стариков, прочих родственников, которых они могут заразить. Есть ли условия для самоизоляции. И потом, если условия есть, из обсерватора везут домой. Если нет - должны оставить в обсерваторе.

Вчера ночью несколько человек из таких туристов устроили скандал, требуя, чтобы их везли сразу домой. А дома условия проверить не успели, и это было бы нарушением правил. Поэтому оставили в обсерваторе. Но люди были крайне скандальные, и им явно безразлично, заразят ли они ещё кого-то в случае, если сами больны. И штрафы на них впечатление не производят. Эгоизм и безответственность подобных персонажей прямо зашкаливают.

Люди в разгар пандемии поехали отдохнуть - это просто вызывающе сейчас. Даже если они 2 месяца не могли выехать (это можно уточнить, если понадобится), то все равно с 11 марта ВОЗ объявила пандемию, а 17 марта был подписан указ главы республики о режиме повышенной готовности, и было ясно уже с начала марта, что туризм - не первая необходимость весны 2020 года.

Более того, страна вывозила их спецбортами. На время нахождения за границей многим была оказана материальная помощь. Ну, чтобы не умерли с голоду или не стали воровать - грабить местных из стран пребывания с гарантией получения тюремных сроков.

В сухом остатке: мало того что эти горе-путешественники повышают риски для полицейских и врачей, плюс устраивают скандалы, так есть немаленькая вероятность, что они пойдут по гостям, рассеивая дополнительные очаги инфекции.

И в итоге из-за куриных мозгов и бараньего упрямства таких чудил на букву «м», из-за их скотского отношения к окружающим (новых заболевших они могут добавить очень легко) может быть перенесен на более поздний срок выход из режима повышенной готовности с немаленьким количеством ограничений и, как следствие, неудобств для сотен тысяч жителей Мордовии.