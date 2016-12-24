Мордовия получит деньги для выплат медикам и соцработникам

Регионы страны получат более 22,4 млрд рублей на стимулирующие выплаты для медработников, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение утвердило Правительство Российской Федерации. Из этой суммы в нашу республику будет направлено более 66 млн рублей.

На выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания направят более 7,6 млрд рублей. Распоряжение также утверждено кабинетом министров. Республика из этой суммы получит почти 38 млн рублей.

Напомним, поддержать работников социальных организаций поручил Президент России Владимир Путин. Многие из них сегодня трудятся в условиях дополнительной нагрузки, связанной с борьбой с коронавирусной инфекцией. Суммы федеральных выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с больными коронавирусом.