Лямбирский район: идет ремонт сельского клуба в поселке Совхоз «Коммунар»

Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

В Лямбирском районе в рамках нацпроекта «Культура» в поселке Совхоз «Коммунар» идет капитальный ремонт здания филиала № 13 «Коммунарский сельский клуб». Работы ведет ООО «ЭкоЛайф», строительная организация из Мордовии, выигравшая торги. Стоимость первого этапа работ составляет почти 11 млн руб.

В настоящее время завершены демонтажные работы, и ведется усиление торцевой стены, давшей трещину. Также заменят кровлю, само здание будет утеплено.

Кроме того, выделены средства по линии политической партии «Единая Россия», которые пойдут на приобретение необходимого оборудования для клуба.

Первый этап строительных работ завершится в летний период.