Лямбирский район: идет ремонт сельского клуба в поселке Совхоз «Коммунар»

Социум

Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

В Лямбирском районе в рамках нацпроекта «Культура» в поселке Совхоз «Коммунар» идет капитальный ремонт здания филиала № 13 «Коммунарский сельский клуб». Работы ведет ООО «ЭкоЛайф», строительная организация из Мордовии, выигравшая торги. Стоимость первого этапа работ составляет почти  11 млн руб. 

В настоящее время завершены демонтажные работы, и ведется усиление торцевой стены, давшей трещину. Также заменят кровлю, само здание будет утеплено.

Кроме того, выделены средства по линии политической партии «Единая Россия», которые пойдут на приобретение необходимого оборудования для клуба.

Первый этап строительных работ завершится в летний период.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Антивирусные» меры

Президент России пообещал помочь гражданам и бизнесу справиться с последствиями ограничительного режима

Кровавая мистерия

В Рузаевке на Пасху в квартире зарезали трех человек - двух мужчин и женщину. Подозреваемый в кровавой расправе свел счеты с жизнью

Сотни заболевших

Резкий рост числа инфицированных в Мордовии связан со «второй волной» приезжих из-за пределов республики

Проезд по мостам открыт!

7 мая в Саранске состоялось официальное открытие двух путепроводов через железнодорожные пути и моста через реку Инсар на Северо-Восточном шоссе

Конкурс красоты

№6  Анна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу